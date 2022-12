Al Genoa si valuta di proseguire con Gilardino

12-12-2022 11:22

Il Genoa ha valutato positivamente lo 0-0 ottenuto in trasferta allo stadio “Cino e Lillo Del Duca” contro l’Ascoli. In società, infatti, si valuta di proseguire definitivamente con Alberto Gilardino alla guida tecnica, togliendo di mezzo l’etichetta di “ad interim” dopo aver sostituito in fretta e furia l’esonerato Alexander Blessin.

Promosso dalla Primavera e dopo le esperienze sulle panchine di Siena, Pro Vercelli e Rezzato, Gilardino ha fin qui conquistato quattro punti nelle due gare alla guida della prima squadra rossoblù in Serie B col 2-0 interno contro il Südtirol di Pierpaolo Bisoli e, appunto, lo 0-0 esterno contro il “Picchio” di Cristian Bucchi.