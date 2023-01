Serie B, il Cosenza ufficializza Manuel Marras

18-01-2023 21:02

Colpo del Cosenza che, in Serie B, si assicura le prestazioni dell’attaccante classe 1993 Manuel Marras, in arrivo dal Bari in prestito secco fino al termine della stagione.

Qui di seguito, il comunicato ufficiale del club silano: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manuel Marras, proveniente dal SSC Bari, con la formula del trasferimento temporaneo. L’attaccante, nato a Genova il 9 luglio 1993, ha iniziato la sua attività nel settore giovanile del Genoa e nella sua carriera ha vestito le maglie di Spezia, Alessandria, Trapani, Pescara, Livorno e Crotone. Sono 72 le presenze collezionate in Serie B, 11 le reti siglate, 17 gli assist. Da oggi Manuel è un calciatore del Cosenza!”.