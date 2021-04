Serie B: il Lecce vola, il Monza frena ancora

Il Lecce conferma il momento magico in campionato nella 32esima giornata di Serie B. I giallorossi vincono a Pisa (0-1, in gol Coda) e centrano la sesta vittoria consecutiva in cadetteria, che consente loro di portarsi ad appena un punto dall’Empoli capolista, che ha però due gare in meno. I toscani dovevano scendere in campo oggi contro il Chievo, ma non si sono presentati al Castellani su disposizione dell’Asl: la palla passa nelle mani del giudice, ricorsi in arrivo.

Frena di nuovo il Monza, bloccato in casa dal Pescara sull’1-1: a Frattesi risponde Ceter Valencia, la panchina di Brocchi è in bilico, i brianzoli restano al momento terzi a 52 punti. Parità tra Cittadella e Reggina, colpo della Cremonese a Cosenza. Vittoria preziosa in chiave salvezza per l’Ascoli contro il Vicenza. Parte bene Domizzi al Pordenone, 3-0 dall’Entella.

Serie B, i risultati della 32esima giornata

Pordenone-Entella 3-0

Ascoli-Vicenza 2-1

Cittadella-Reggina 1-1

Cosenza-Cremonese 0-1

Empoli-Chievo non disputata

Monza-Pescara 1-1

Pisa-Lecce 0-1

