Serie B: l'affetto di Adriano Galliani per il Monza

Adriano Galliani ha dedicato tutta la propria vita al calcio. Prima al Milan, dove ha portato i rossoneri sul tetto del mondo per oltre 20 anni assieme all’amico di sempre Silvio Berlusconi, e poi al Monza, sempre con il Cavaliere, provando a portare la squadra del cuore nell’elite del calcio italiano.

In questo brutto periodo di Pandemia, Galliani ha attraversato un momento davvero difficile quando è stato ricoverato in gravissime condizioni poche settimane fa. Ora il peggio sembra passato e, con tutte le attenzioni del caso, oggi il Condor è andato a far visita alla squadra prima della partenza per Ascoli, dove domani alle 18:00 si giocherà una partita fondamentale per il futuro.

A seguito di questo incontro, Galliani ha rilasciato alcune dichiarazioni, riprese da tuttomercatoweb.com, nelle quali ha rinnovato il suo impegno col Monza e ha espresso bellissime parole d’amore e di dedizione nei confronti della società:

“Cinque giornata fa, alla 27^ giornata, eravamo soli al secondo posto. Questa squadra marciava a due punti a partita di media e non può passare in cinque giornate alla media di un punto. Non abbiamo creato, spendendo una montagna di soldi per cui dovete ringraziare non me, ma Silvio Berlusconi, una squadra che faccia questi risultati. Ai giocatori ho detto intanto che non devono attaccarsi agli infortuni visto che abbiamo 27 giocatori validi, noi dobbiamo vincere perché è quello che ci siamo ripromessi fin dalla prima giornata. Il mio pensiero principale, anche quando i medici mi hanno detto che ero in fin di vita, è stato il Monza. Speriamo che prima o poi si riapra lo stadio per vedervi ai vostri posti anche se so che la vostra passione non passerà come non è mai passata la mia. Il presidente Berlusconi e io stiamo facendo tutto quanto possibile”.

OMNISPORT | 09-04-2021 18:07