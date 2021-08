Serie B, Ternana-Brescia: i convocati di Filippo Inzaghi

Il tecnico del Brescia Filippo Inzaghi ha appena diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro la Ternana. Gara numero 37 in Serie B tra Ternana e Brescia, per un bilancio finora di sei vittorie degli umbri, 16 dei lombardi, compresa l’ultima del febbraio 2018, e 14 pareggi.

Il trainer delle rondinelle ha scelto di convocare Palacio, Olzer, Bertagnoli e Léris, ancora assenti Karacic e Labojko. Ecco le scelte di Inzaghi:

Portieri: Jesse Joronen, Oscar Linnér;

Difensori: Ales Mateju, Jhon Chancellor, Massimiliano Mangraviti, Andrea Cistana, Marko Pajac, Mattia Capoferri, Andrea Papetti;

Centrocampisti: Tom van de Looi, Emanuele Ndoj, Nikolas Spalek, Filip Jagiello, Dimitri Bisoli, Massimo Bertagnoli, Mattéo Tramoni, Giacomo Olzer, Lorenzo Andreoli, Mehdi Léris;

Attaccanti: Rodrigo Palacio, Stefano Moreo, Riad Bajic.

OMNISPORT | 21-08-2021 16:27