Serie C 2022-2023: Crotone-Catanzaro 1-1

A Mogos risponde Verna

13-03-2023 23:00

Il big match della 31° giornata di Serie C tra Crotone e Catanzaro finisce in parità. Il derby calabrese è terminato 1-1 con le reti di Mogos al 54′ ed il pareggio catanzarese di Verna. La distanza in classifica tra il Catanzaro, primo, ed il Crotone, in seconda posizione, rimane invariata a +14. Si tratta di un vantaggio rassicurante viste le sette giornate dal termine della regular season di Serie C