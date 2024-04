Serie C: Casertana, blitz a Foggia, il Pineto affossa il Sestri Levante

Rivediamo cosa è accaduto nei due anticipi della terza divisione nazionale e il programma del resto del turno, spalmato tra oggi e lunedì 8 aprile

Sono stati soltanto due, seppur significativi, gli anticipi del venerdì della 35esima giornata di Serie C. Il primo ha riguardato il Girone B nel quale il Pineto è andato a fare il colpaccio sul campo del Sestri Levante vincendo per 2-0. Stesso risultato, sempre in trasferta, pure per la Casertana corsara in quel di Foggia nel Girone C della terza divisione nazionale. Tra oggi e lunedì ci attendono tutte le altre partite del turno, mentre ci avviamo alla conclusione della regular season del torneo, con tutti i verdetti del caso da assegnare.

Il Pineto interrompe la striscia dei Corsari

Era stato definito come un match point salvezza e se lo è aggiudicato il Pineto, in grado di fare risultato pieno sul campo del Sestri Levante. Si interrompe così la striscia di cinque risultati utili consecutivi per i liguri (quattro vittorie ed un pareggio), anche se la zona playout resta relativamente distante per la formazione guidata da Enrico Barilari. Sono 6 i punti che separano i “Corsari” dall’Ancona sedicesimo anche se i marchigiani devono ancora giocare. Nel 2-0 biancazzurro le firme sono state di Marafini e Nyambe.

Il Foggia cade in casa con la Casertana

Sconfitta interna pure per il Foggia, in inferiorità numerica dopo appena 4 minuti di gioco a causa dell’espulsione di Tascone. Eppure i rossoneri hanno resistito quasi fino alla fine, dominando addirittura in alcuni tratti della gara. All’78esimo, però, è arrivata la doccia fredda per il team pugliese con il vantaggio della Casertana ad opera di Montalto. A quel punto, il match ha preso un’altra piega specialmente dopo il secondo rosso comminato a Cudini. All’83esimo i campani hanno trovato anche il raddoppio con Curcio.

Serie C, la programmazione della 35ª giornata

SABATO 6 APRILE

Ore 16.15

Trento-Giana Erminio , in diretta su Sky Sport 254

, in diretta su Sky Sport 254 Pro Vercelli-Albinoleffe , in diretta su Sky Sport 255

, in diretta su Sky Sport 255 Sorrento-Latina, in diretta su Sky Sport 256

Ore 18.30

Taranto-Potenza, in diretta su Sky Sport 252

in diretta su Sky Sport 252 Giugliano-Monopoli, in diretta su Sky Sport 253

in diretta su Sky Sport 253 Legnago Salus-Pro Sesto, in diretta su Sky Sport 254

in diretta su Sky Sport 254 Fiorenzuola-Alessandria, in diretta su Sky Sport 255

DOMENICA 7 APRILE

Ore 14

Perugia-Olbia, in diretta su Sky Sport 252

in diretta su Sky Sport 252 Torres-Fermana, in diretta su Sky Sport 253

in diretta su Sky Sport 253 ACR Messina-Monterosi Tuscia , in diretta su Sky Sport 254

, in diretta su Sky Sport 254 Pontedera-Ancona, in diretta su Sky Sport 255

Ore 16.15

Juventus Next Gen-Cesena , in diretta su Sky Sport 252

, in diretta su Sky Sport 252 Recanatese-Carrarese, in diretta su Sky Sport 253

Ore 18.30

Lumezzane-Padova , in diretta su Sky Sport 251

, in diretta su Sky Sport 251 L.R. Vicenza-Novara, in diretta su Sky Sport 252

in diretta su Sky Sport 252 Spal-Gubbio, in diretta su Sky Sport 253

in diretta su Sky Sport 253 Virtus Francavilla-Catania , in diretta su Sky Sport 254

, in diretta su Sky Sport 254 Pergolettese-Arzignano V., in diretta su Sky Sport 255

Ore 20.45

Turris-Avellino, in diretta su Sky Sport 251

in diretta su Sky Sport 251 Atalanta U23-Pro Sesto , in diretta su Sky Sport 252

, in diretta su Sky Sport 252 Triestina-Virtus Verona , in diretta su Sky Sport 253

, in diretta su Sky Sport 253 Crotone-Brindisi, in diretta su Sky Sport 254

in diretta su Sky Sport 254 Picerno-Audace Cerignola, in diretta su Sky Sport 255

in diretta su Sky Sport 255 Rimini-Vis Pesaro, in diretta su Sky Sport 256

LUNEDÌ 8 APRILE

Ore 20.30

Benevento-Juve Stabia, in diretta su Sky Sport 252

Ore 20.45

Renate-Mantova , in diretta su Sky Sport 253

, in diretta su Sky Sport 253 Pescara-Virtus Entella , in diretta su Sky Sport 254

, in diretta su Sky Sport 254 Lucchese-Arezzo, in diretta su Sky Sport 255

Dove vedere la Serie C: diretta tv e streaming

