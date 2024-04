Serie C: apre Foggia-Casertana, ecco i big-match e dove vederli in tv

Dopo la promozione del Cesena, anche la Juve Stabia e il Mantova si giocheranno il primo match point: tutte le sfide in programma in Serie C e le date

Il conto alla rovescia è iniziato e la fine della regular season di Serie C è quasi arrivata. Tra promozioni già festeggiate e alcune posizioni congelate, gli ultimi punti in palio saranno fondamentali per alcune squadre per raggiungere il traguardo stagionale, prima di entrare nel vivo con i playoff e i playout. Al Mantova e alla Juve Stabia basta una vittoria per festeggiare il primo posto in campionato senza fare altri calcoli e conquistare così la promozione aritmetica in Serie B.

Riflettori su Benevento-Juve Stabia, la Next Gen sfida il Cesena

Si apre il sipario con la sfida tra il Foggia e la Casertana, con i rossoneri che non possono disperdere punti per strada per centrare l’accesso ai playoff. Gli ospiti sono sereni al quarto posto, che dovranno difendere per avere un vantaggio nella post season. La giornata proseguirà con sfide di metà classifica come Pro Vercelli-Albinoleffe e altre più interessanti come Taranto-Potenza, con i lucani che hanno bisogno dei tre punti per cercare di risalire nei primi dieci posti del girone C.

Ultima spiaggia per l’Alessandria sul campo del Fiorenzuola per cercare di evitare la retrocessione diretta in Serie D. La Juve Next Gen, apre i cancelli al Cesena, fresco di promozione. Il Padova, deluso dalla sconfitta in finale di Coppa contro il Catania, affronterà il Lumezzane per cercare di rimandare la conquista del titolo del Mantova. A prendersi tutti i riflettori sarà il big match tra il Benevento e la Juve Stabia, che potrebbe consegnare il primo posto ai gialloblù. Di seguito tutti gli orari e le date delle partite.

Serie C, la programmazione della 35ª giornata

VENERDÌ 5 APRILE

Ore 20.45

Foggia-Casertana , in diretta su Sky Sport 252

, in diretta su Sky Sport 252 Sestri Levante-Pineto, in diretta su Sky Sport 253

SABATO 6 APRILE

Ore 16.15

Trento-Giana Erminio , in diretta su Sky Sport 254

, in diretta su Sky Sport 254 Pro Vercelli-Albinoleffe , in diretta su Sky Sport 255

, in diretta su Sky Sport 255 Sorrento-Latina, in diretta su Sky Sport 256

Ore 18.30

Taranto-Potenza, in diretta su Sky Sport 252

in diretta su Sky Sport 252 Giugliano-Monopoli, in diretta su Sky Sport 253

in diretta su Sky Sport 253 Legnago Salus-Pro Sesto, in diretta su Sky Sport 254

in diretta su Sky Sport 254 Fiorenzuola-Alessandria, in diretta su Sky Sport 255

DOMENICA 7 APRILE

Ore 14

Perugia-Olbia, in diretta su Sky Sport 252

in diretta su Sky Sport 252 Torres-Fermana, in diretta su Sky Sport 253

in diretta su Sky Sport 253 ACR Messina-Monterosi Tuscia , in diretta su Sky Sport 254

, in diretta su Sky Sport 254 Pontedera-Ancona, in diretta su Sky Sport 255

Ore 16.15

Juventus Next Gen-Cesena , in diretta su Sky Sport 252

, in diretta su Sky Sport 252 Recanatese-Carrarese, in diretta su Sky Sport 253

Ore 18.30

Lumezzane-Padova , in diretta su Sky Sport 251

, in diretta su Sky Sport 251 L.R. Vicenza-Novara, in diretta su Sky Sport 252

in diretta su Sky Sport 252 Spal-Gubbio, in diretta su Sky Sport 253

in diretta su Sky Sport 253 Virtus Francavilla-Catania , in diretta su Sky Sport 254

, in diretta su Sky Sport 254 Pergolettese-Arzignano V., in diretta su Sky Sport 255

Ore 20.45

Turris-Avellino, in diretta su Sky Sport 251

in diretta su Sky Sport 251 Atalanta U23-Pro Sesto , in diretta su Sky Sport 252

, in diretta su Sky Sport 252 Triestina-Virtus Verona , in diretta su Sky Sport 253

, in diretta su Sky Sport 253 Crotone-Brindisi, in diretta su Sky Sport 254

in diretta su Sky Sport 254 Picerno-Audace Cerignola, in diretta su Sky Sport 255

in diretta su Sky Sport 255 Rimini-Vis Pesaro, in diretta su Sky Sport 256

LUNEDÌ 8 APRILE

Ore 20.30

Benevento-Juve Stabia, in diretta su Sky Sport 252

Ore 20.45

Renate-Mantova , in diretta su Sky Sport 253

, in diretta su Sky Sport 253 Pescara-Virtus Entella , in diretta su Sky Sport 254

, in diretta su Sky Sport 254 Lucchese-Arezzo, in diretta su Sky Sport 255

Dove vedere la Serie C: diretta tv e streaming

Le partite sono trasmesse in diretta tv e streaming su: