Serie C, clamoroso: il Crotone vuole riportare Simy allo "Scida"

28-12-2022 14:22

Impegnato nell’inseguimento (54 punti contro 48) del Catanzaro schiacciasassi, primo in classifica del girone C della Serie C, la seconda forza del campionato Crotone vuole fare di tutto per risalire immediatamente in B dopo il rovinoso doppio salto all’indietro.

Nonostante l’ottimo rendimento di Guido Gomez e Cosimo Chiricò, là davanti la famiglia Vrenna è disposta a fare un ultimo sforzo e mettere a disposizione, da gennaio, una “nuova” bocca da fuoco per mister Frannco Lerda. “Nuova” dal momento che stiamo parlando dello storico bomber dei pitagorici Nwankwo Simy, terzo nella classifica cannonieri della Serie A 2019-2020 con 23 centri proprio con la maglia dei calabresi rossoblù. Da quel momento, però, per l’attaccante nigeriano è iniziato un momento buio, mai ambientatosi con le nuove maglie di Salernitana, Parma e, ora Benevento (7 presenze e 0 gol fin qui tra i sanniti in B, in prestito proprio dalla Salernitana).