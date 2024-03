Serie C: l’Avellino ne fa 5 al Catania, un gol al 90’ regala al Taranto di Capuano il successo

Girone A: il Padova frena nel derby col Vicenza e la vetta si allontana. Girone B: Torres e Juve super. Girone C: Avellino scatenato, sorride Baldini

07-03-2024 10:53

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Avellino scatenato nel turno infrasettimanale del Girone C di Serie C valevole per la 30a giornata di campionato. Catania travolto e terzo posto in classifica per gli irpini. Sorride anche il Taranto, mentre nel Girone A non sfonda il Padova nel derby veneto col Vicenza.

Serie C, Girone A: il Padova frena nel derby, vetta lontana

Il Vicenza frena la rimonta del Padova nel derby veneto all’Euganeo: finisce 1-1 e il Mantova, che martedì era tornato al successo con la Virtus Verona, vola a +6 sulla squadra allenata da Vincenzo Torrente, salvatasi 95′ grazie al gol messo a referto da Faedo. Sfuma dunque all’ultimo respiro la sesta vittoria consecutiva per il Vicenza, che condivide la terza piazza a quota 50 con Triestina e Atalanta U23. Proprio la Triestina ha asfaltato 3-0 in trasferta il Fiorenzuola, tornando così al successo dopo un periodo di astinenza dai tre punti durato ben sette turni. Finisce 1-1, infine, tra Novara e Renate.

Girone B: Juve Next Gen senza freni, la Torres vince ancora

Poker della Juventus Next Gen ai danni dell’Olbia penultimo in classifica. I bianconeri chiudono i conti già nel primo tempo con i gol di Guerra, Hasa e Sekulov; nella ripresa Cerri fissa il risultato sul 4-0. La Torres consolida il secondo posto andando a vincere 2-0 sul campo della Spal: per i sardi si tratta della quinta vittoria consecutiva. Il Sestri Levante piega di misura il Rimini, mentre Pontedera e Lucchese danno vita a un pirotecnico 2-2.

Girone C: Avellino scatenato, di misura Taranto e Crotone

Spettacolo al Partenio: l‘Avellino rifila una manita al Catania e consolida la terza posizione insieme al Taranto. Gli etnei, sotto di tre reti all’intervallo, provano a rientrare in partita a inizio ripresa con l’uno-due Marsura-Castellini, ma Russo e Liotti consentono ai Lupi di Michele Pazienza di avere la meglio con un roboante 5-2. Prima gioia per Silvio Baldini al timone del Crotone, che passa 1-0 a Messina con il sigillo di Comi nel finale. Il Taranto di Eziolino Capuano si aggiudica con lo stesso risultato il derby pugliese contro la Virtus Francavilla. Bene Foggia e Giugliano, che piegano Picerno e Turris; 2-2 tra Monopoli e Brindisi.