Serie C: Pescara crisi senza fine, il Cesena cade dopo 28 gare, il Mantova torna a volare e vede la B

In C poker del Mantova alla Virtus Verona e successo dell'Atalanta U23 grazie al gioiello Vlahovic. Ko a sorpresa del Cesena, il Pescara sprofonda

06-03-2024 10:22

Avanti con la 30a giornata di Serie C, che, nelle partite giocate martedì, segna il ritorno al successo del Mantova, capolista del Girone A. Vince anche l’Atalanta U23, momentaneamente al terzo posto, mentre nel Girone B si registra la caduta a sorpresa del Cesena, dopo 28 partite senza perdere, e una nuova sconfitta del Pescara.

Serie C, Girone A: Mantova ok, sorride l’Atalanta U23

Dopo due pareggi di fila, il Mantova di Davide Possanzini, che ha scontato il primo dei tre turni di squalifica, riprende la sua marcia verso la Serie B asfaltando la Virtus Verona con un netto e perentorio 4-0. Dopo il vantaggio di Bragantini nel primo tempo, i padroni di casa si scatenano nel finale con i gol di Mensah, Fedel e Burrai. Sono ora sette i punti di vantaggio sul Padova, che giocherà stasera all’Euganeo contro il Vicenza.

Bene anche l’Atalanta U23, cui basta il sigillo del talento classe 2004 Vanja Vlahovic, già capocannoniere del torneo Primavera, per avere la meglio sul Lumezzane. Si allunga, così, la striscia positiva dei bergamaschi, che nelle ultime sei partite hanno centrato tre vittorie e altrettanti pareggi.

Le altre partite: la scalata del Legnago non si ferma, colpo Trento

Il Legnago Salus ottiene l’undicesimo risultato utile di fila e si avvicina sempre più ai piani alti della classifica grazie al successo per 2-1 ai danni della Pergolettese firmato Franzolini e Boci. Blitz del Trento sul campo dell’Alessandria ultima: per l’undici di Ciccio Baldini sette punti nelle ultime tre giornate. La Pro Patria supera 2-1 la Pro Vercelli e la agguanta a quota 39. Due i pareggi a reti bianche: nessun gol tra Arzignano e AlbinoLeffe e tra Pro Sesto e Giana Erminio.

Girone B: Cesena, ko a sorpresa. Pescara ancora al tappeto

Non è certo un dramma, ma fa rumore la sconfitta della capolista Cesena per 3-2 sul campo della Carrarese. Il vantaggio sulla Torres resta siderale, ma bisogna sottolineare un dato: i ragazzi di Mimmo Toscano, che stanno viaggiando a ritmi forsennati verso la B, non perdevano addirittura dalla prima giornata.

La doppietta di Shpendi non è bastata ai romagnoli, in dieci dal 50′ per l’espulsione di Ogunseye (due gialli in 3′). Sette vittorie e due pareggi nelle ultime nove per la Carrarese, ora terza. Sempre più in crisi il Pescara: gli abruzzesi, sesti, sono stati sconfitti 3-2 dalla Recanatese. Per l’ex squadra di Zeman cinque sconfitte in sei gare. L’Entella ne fa 5 al Perugia con tripletta di Corbari; ok Ancona e Gubbio, 1-1 tra Pineto e Vis Pesaro.