Serie C, l'ex Lecco Gianpaolo Calzi: “Non ci sono favorite”

Ai microfoni di TuttoC.com, come riportato ds Tuttomercatoweb, l’ex centrocampista del Lecco Gianpaolo Calzi commenta la gara di ritorno tra la sua ex squadra ed il Foggia. Tra poco prenderà il via, allo stadio Rigamonti-Ceppi, il ritorno della finale playoff di Serie C tra Lecco e Foggia.

L’ex Gianpaolo Calzi fa il punto della situazione: ”Arrivano consapevoli dell’altissima posta in palio, complimenti ad entrambe le squadre per essere arrivate in finale anche se non erano tra le favorite nella griglia playoff”.

Prosegue poi l’ex centrocampista”Sono due sorprese di questo campionato, essendo anche partite per fare un campionato diverso si trovano a giocarsi una finale playoff che sarà carica di emozione”.

Alla domanda: “Il Lecco è favorito?”, l’ex risponde: “Di solito in questi tipi di partite non ci sono favorite, non vedo una favorita. E’ vero che il Lecco ha il vantaggio dei due risultati ma se si arrivi fino in finale sono due squadre con valori importanti”.

Ancora un commento sulla sua ex squadra: “Sono stato a Lecco ed è una piazza che trasuda passione, ci sarà sicuramente uno stadio gremito e giocare lì non è mai facile. Il fattore campo può essere determinante”.

In chiusura un commento sugli avversari: ”Il presidente del Foggia chiede l’impresa, Di Nunno ha chiesto la stessa cosa ai suoi ragazzi. Dovremo aspettarci una partita bellissima, sono squadre che hanno qualità e un passato importante. Sarà una partita fa molto bene alla Serie C, vedere una finale playoff con tanti spettatori e tanta qualità è di buon auspicio per il futuro”.