Serie C, la giornata di sabato: il Como è chiamato a reagire contro il Pontedera

Saranno otto le partite di Serie C che verranno disputate domani. Apriranno le danze alle 12:30 Olbia e AlbinoLeffe, mentre nelle 5 partite delle 15:00 spicca Como-Pontedera. I lombardi sono primi in classifica ma reduci da un momento non positivo, il club toscano invece è 7° ma è una delle squadre più in forma nel girone A.

Alle 15:00 completano il primo pomeriggio Imolese-Perugia, Pistoiese–Lecco, Cavese–Catania e Gubbio–Matelica. Alle 17:30 scendo in campo le 4° in classifica dei gironi B e C: Modena e Bari. Gli emiliani sfideranno la Fermana, i pugliesi la Paganese.

OMNISPORT | 26-03-2021 15:11