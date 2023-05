Serie C, play off: stasera si torna in campo

Si gioca l'andata del secondo turno della fase nazionale: chi si qualifica va a disputare le semifinali

27-05-2023 11:22

Questa sera la Serie C torna in campo per l’andata del secondo turno della fase nazionale dei play off. Fischio d’inizio alle 20:30 per Pescara-Virtus Entella, Lecco-Pordenone, Foggia-Crotone e Vicenza-Cesena. Mercoledì 31 maggio, sempre alle 20:30, ci saranno le gara di ritorno a campi invertiti.

Si qualificano le squadre che avranno ottenuto il maggior punteggio; in caso di parità dopo la partita di ritorno, come da regolamento, andranno avanti le squadre meglio piazzate dopo la regular season. Che poi sono le teste di serie, quelle che giocano il ritorno davanti alle mura amiche. Nelle semifinali non varrà più la regola del miglior piazzamento, in caso di parità ci saranno dunque i tempi supplementari ed eventualmente i rigori. Andata e ritorno infine per la finale, chi vince viene promosso in Serie B.

Spiccano sicuramente due partite: Vicenza-Cesena e Foggia-Crotone. Sono dati per favoriti gli ospiti calabresi in questo secondo confronto. Nell’altra sfida, invece, gode di una preferenza la squadra di casa. Crotone e Vicenza, dai bookies, vengono date anche come le favorite per il salto in B. A seguire c’è il Pordenone, che però sta vivendo una crisi societaria con il rischio di fallimento. Equilibrio tra Pescara e Virtus Entella, con i liguri che hanno già dimostrato di saper sovvertire i pronostici e le situazioni difficili (nello scorso turno si sono qualificati dopo la rimonta nella gara di ritorno).

Ricordiamo che sono già tre le squadre che hanno vinto i rispettivi gironi di Serie C e che quindi l’anno prossimo giocheranno in Serie B. Si tratta di Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro. La quarta compagine la conosceremo il 18 giugno.