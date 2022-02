Serie C, Sudtirol e Modena inarrestabili

16-02-2022 21:59

Turno infrasettimanale per la Serie C, che ha consumato la propria 26ª giornata.

Dopo il girone C, in campo martedì, mercoledì è toccato ai gironi A e B.

Nel girone A il Sudtirol ha vinto per 2-0 in casa della Giana Erminio, conservando la propria imbattibilità e restando a +8 sul Padova, che ha superato per 2-1 il Lecco. Alle loro spalle si crea il vuoto per le sconfitte casalinghe di Feralpisalò (0-3 contro la Pro Vercelli) e Renate (0-2 contro l’Albinoleffe), ora a -9 dal secondo posto. La Pro Sesto vince 3-0 a Busto Arsizio contro la Pro Patria e sale a 23 punti lasciando l’ultimo posto al Legnago, salito a 21 dopo il pareggio contro la Pergolettese.

Nel girone B il Modena è provvisoriamente solo in vetta a +3 sulla Reggiana, in campo giovedì a Olbia, dopo il 2-0 al Montevarchi.

