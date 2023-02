Serie C - Ufficiale, Pro Vercelli: è Massimo Gardano il nuovo allenatore

Dopo l'esonero di Paci, promosso il tecnico della Primavera

20-02-2023 16:29

“La F.C. Pro Vercelli 1892 dà il benvenuto a mister Massimo Gardano, nuovo allenatore della Prima squadra. Mister Gardano, classe ’68, allenatore di esperienza e qualità, viene promosso alla guida tecnica della Prima squadra dopo una stagione e mezza alla guida della Primavera, con cui, nella stagione corrente, è stabilmente nelle prime 4 posizioni del campionato di Primavera 3”.

E’ già arrivata, in casa Pro Vercelli, la decisione ufficiale sul nuovo tecnico dopo l’esonero di Massimo Paci a seguito della brutta sconfitta interna delle Bianche Casacche (0-3) contro la Virtus Verona. Per l’ex allenatore della Primavera di via Massaua, subito il test probande di domenica 26 febbraio (alle 17,30) contro la Pro Sesto capolista (insieme alla Feralpisalò) allo stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni.