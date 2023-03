Il "Lane" starebbe valutando di richiamare in panchina Francesco Baldini, esonerato dopo l'undicesima giornata

16-03-2023 11:25

Secondo quanto riportato da TrivenetoGoal.it, la sconfitta casalinga di ieri sera (mercoledì 15 marzo) del Vicenza contro la Virtus Verona (0-2) avrebbe particolarmente indispettito la dirigenza del LaneRossi Vicenza, che sarebbe pronta ad esonerare mister Francesco Modesto per richiamare in panchina Francesco Baldini, tecnico della retrocessione dalla Serie B ed esonerato dopo l’undicesima giornata di andata proprio per fare spazio all’ex tecnico di Crotone e Pro Vercelli.

Attualmente il Vicenza, nonostante gli ingenti investimenti in ottica di mercato, utilizzati dal direttore sportivo Federico Balzaretti (ex terzino di Roma, Palermo, Fiorentina, Juventus e Torino), ha totalmente disatteso le aspettative di “ammazza-campionato” di inizio stagione trovandosi al quinto posto del girone A di Serie C.