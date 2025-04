Serie D, Casarano e Forlì promosse in Serie C. Festa rinviata per Ospitaletto e Dolomiti Bellunesi

Delle 4 che potevano festeggiare soltanto due hanno già tagliato il traguardo promozione. Per le Dolomiti Bellunesi il pari contro il Treviso vale comunque oro.

Erano in quattro le potenziali candidate alla promozione entro oggi. Hanno festeggiato solamente in due, con le altre costrette a conservare lo champagne in frigo ancora per qualche giorno. Casarano e Forlì sono ufficialmente in Serie C, che significa nel professionismo. Non si può dire altrettanto, invece, per Ospitaletto e Dolomiti Bellunesi che non sono riuscite a capitalizzare al massimo il turno infrasettimanale.

Il Forlì e una cavalcata memorabile

Da dove partiamo? Dal Forlì che dopo 8 anni di attesa torna in Serie C e lo fa con una cavalcata memorabile che ha trovato pieno compimento nella partita di oggi contro la Pistoiese. Una partita che i Galletti hanno vinto di misura con un bellissimo gol di Pietrelli. Tanto è bastato per tenere a distanza di sicurezza il Ravenna che pure la sua parte l’ha fatta eccome vincendo anch’esso sul campo della Cittadella Vis Modena all’ultimo secondo per 3-2.

Restando in tema Forlì c’è da celebrare una squadra che ha vinto 20 delle ultime 21 partite. Per quanto riguarda il Ravenna, invece, la consolazione si chiama playoff: un’ulteriore carta da giocarsi al meglio possibile.

Il Casarano torna i grandi 26 anni dopo

Decisamente più rotonda la vittoria del Casarano, anche se l’epilogo è il medesimo traducibile in una grande festa. In questo caso il ritorno tra i grandi ha dovuto attendere qualcosa come 26 anni.

Ad ogni modo i rossazzurri hanno travolto la Fidelis Andria con un perentorio 4-0 che ha visto andare al bersaglio Cajazzo, Morales, Perez e Cerutti. Immenso il divario in campo con i pugliesi – comunque quarti in classifica – mai realmente in partita e dominati per intensità e organizzazione.

Festa rimandata per l’Ospitaletto

Per quanto riguarda l’Ospitaletto la festa va considerata solamente rinviata. Gli orange battono 3-0 il Club Milano ma le inseguitrici non steccano facendo la loro parte e quindi bloccando per qualche altro giorno la capolista.

Il salto di categoria può comunque arrivare domenica 27 nel derby col Ciliverghe, che però venderà cara la pelle avendo disperato bisogno di punti per evitare la retrocessione diretta.

Dolomiti Bellunesi: è quasi fatta

Qualcuno l’ha definita la partita dell’anno ed effettivamente tra Treviso e Dolomiti Bellunesi la posta in palio era davvero alta. Alla fine è venuto fuori un pareggio che senza dubbio ha scontentato i biancocelesti – secondi in classifica – per i quali è sembrato una vera e propria resa.

Questione ormai di tempo, invece, per i rosanero che si erano anche portati in vantaggio con la zampata di Maragon prima del gol di Beltrame su punizione.