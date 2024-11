Serie D, il Piacenza esonera due allenatori in un giorno: Bentivoglio cacciato dai tifosi per il caso scommesse

Giornata assurda quella vissuta martedì 19 novembre dal Piacenza, costretta a esonerare due allenatori in un giorno per via della protesta dei tifosi all'ingaggio di Bentivoglio

Pubblicato: 20-11-2024 18:50