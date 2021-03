Sfogo Vettel: "53 vittorie e mi giudicano come un mediocre"

Sebastian Vettel in un’intervista a RacingNews365 si è sfogato contro chi lo critica: “Sei sempre giudicato in base agli ultimi risultati. Se fai bene, diventi un eroe. Viceversa, le persone si dimenticano di te. Può anche succedere, come nel mio caso, che hai più di 50 vittorie nei Gran Premi (precisamente 53, ndr) e la gente ti giudica come un mediocre”.

“Chiedete a un ragazzo di 15 anni chi sia Juan Manuel Fangio, credo che vi debba una risposta… Da un lato è una buona cosa, perché il tempo non si ferma. Però si tratta di Fangio, un pilota che ha lasciato un’eredità grandissima, per non parlare del numero di vittorie e di successi. Quindi sono abbastanza sicuro che se lasciassi la Formula 1 verrei dimenticato abbastanza velocemente. E alla fine mi va bene così”.

OMNISPORT | 08-03-2021 11:21