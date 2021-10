De Zerbi ammette: “Non siamo pronti per la Champions come vorrei”

18-10-2021 16:16

È con un filo di rassegnazione che Roberto De Zerbi ha presentato l’importante sfida di Champions League contro il Real Madrid.

L’ex allenatore del Sassuolo, quest’anno alla guida dello Shakhtar Donetsk, ha infatti ammesso che allo stato attuale delle cose la squadra a sua disposizione non è in grado di performare in Europa come lui desidererebbe.

“Ci restano quattro partite da giocare e daremo battaglia contro chiunque. Ovviamente ci ha fatto male la sconfitta con lo Sheriff, la nostra qualificazione si è complicata ma miglioreremo” ha detto l’allenatore italiano a El Pais.

“Ancora non siamo pronti, sono sincero, per giocare la Champions come vorrei io. In questo momento dobbiamo crescere vincendo trofei a livello nazionale. Poi, dopo un po’ di tempo, saremo sicuramente pronti anche per affrontare la Champions in un modo migliore”.

OMNISPORT