Shevchenko: "Buone notizie, recuperiamo Criscito e Destro"

09-12-2021 14:29

Vigilia di campionato per il Genoa che domani si appresta ad affrontare a Marassi il derby contro la Sampdoria. Partita delicatissima per il Grifone che si trova al penultimo posto con soli 10 punti e che nonostante il cambio in panchina con l’avvento di Shevchenko non ha ancora trovato la svolta e i tre punti con la nuova guida tecnica.

“Mi aspetto una gara molto calda, intensa. Con grande spirito e condizione, con grande coraggio. Mi aspetto un grande supporto dai tifosi”. Il manager del Genoa Andriy Shevchenko suona così la carica alla vigilia del derby di Genova, nel corso di una breve intervista al sito ufficiale del club. “Il supporto dei tifosi ci dà speranza e voglia di andare avanti, di lottare e vincere le partite”.

Qualche buona notizia per il tecnico ucraino però c’è: “E’ stata una settimana positiva. Criscito e Destro tornano con noi, Criscito è molto più avanti e valutiamo oggi la sua situazione. Anche Destro oggi si allena con noi, speriamo che domani entrambi saranno pronti”.

24 ore all’inizio della sentissima partita contro i cugini blucerchiati…ecco come si gioca un derby secondo l’ex attaccante rossonero che in questo caso ha davvero voce in capitolo: “Con cuore caldo e testa fredda. Partite così sono molto sentite dai tifosi, bisogna prepararle bene e giocare con coraggio”.

