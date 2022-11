Shevchenko: "Milan pronto per grandi obiettivi"

18-11-2022 22:41

Andriy Shevchenko ha parlato del Mondiale e del Milan a Virgin Radio.

Le sue parole: “Ci sono tante aspettative intorno a questo Mondiale. Da grande tifoso mi aspetto un bel calcio, sarà un bel Mondiale, l’ultimo dell’era di Messi e Cristiano Ronaldo, stelle negli ultimi 20 anni. Se c’è tra i giovani qualcuno che mi piace? Ci sono quelli del Barcellona come Gavi e del Real Madrid già convocati nelle loro nazionali, mi piacerebbe vedere qualche nome nuovo. Il Milan? In certe partite ha giocato un bel calcio, in altre è apparso un po’ affaticato. Ma c’è un grande gruppo che lotta per gli obiettivi. Merito della società, di Maldini e Massara e del tecnico Pioli, che sta facendo un lavoro incredibile, anche a livello mentale. La testa dei giocatori è pronta per lottare”, conclude.