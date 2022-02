Shiffrin ringrazia Biles e avvisa: "Vincerò di nuovo"

21-02-2022 17:31

La grande delusione delle Olimpiadi invernali di Pechino è stata sicuramente Mikaela Shiffrin. La statunitense, attaccata sui social, è stata consolata dalla connazionale Simone Biles, anch’essa vittima di insulti dopo la crisi a Tokyo 2020. La campionessa di ginnastica artistica, tramite Instagram, ha madato un messaggio alla sciatrice: “Le persone sono infelici. Lo so molto bene. Mi dispiace che tu abbia passato tutto questo! Sei ancora una delle più grandi atlete al mondo e queste Olimpiadi non hanno cambiato nulla di tutto ciò. Divertiti. Ti amo!!!!”.

Parole che la Shiffrin ha apprezzato molto: “Ottenere un qualsiasi livello di riconoscimento da Simone è pazzesco perché per me lei è così al di là, è un’atleta pazzesca. E il fatto che abbia detto: ‘Sei ancora una delle più grandi atlete al mondo e queste Olimpiadi non hanno cambiato nulla di tutto ciò.’ Significa davvero tanto per me”.

Mikaela Shiffrin non è ovviamente soddisfatta delle Olimpiadi ma la fiducia non le manca di certo: “Ho vinto nella mia carriera, vincerò di nuovo e, ironia della sorte, vincerò anche grazie a ciò che ho imparato da queste due settimane. Vero, ho fatto davvero poche porte, ma sono state tra le migliori di sempre per me dal punto di vista dell’intensità e della mentalità con cui ho affrontato le gare. Siamo qui perché siamo competitivi e lavoriamo giorno dopo giorno per un obiettivo. Vogliamo vincere e fa male quando non ci riesci, soprattutto quando ti senti come se avessi effettivamente fatto del tuo meglio e non fosse abbastanza. Si può fallire, ma questo non ti rende un fallito”.

OMNISPORT