Si ritira a 59 anni l'ex pilota di F1 e iridato turismo Gabriele Tarquini

05-11-2021 15:36

Alla bella età di 59 anni suonati Gabriele Tarquini ha annunciato il suo ritiro dalle gare automobilistiche. Nato a Giulianova, provincia di Teramo, il 2 marzo 1962, soprannominato “Cinghiale”, ha corso in Formula 1 per cinque stagioni, dal 1988 al 1992, con un’apparizione anche nel 1987 e nel 1995. Nel Circus ha guidato Osella, Coloni, AGS, Fondmetal e Tyrrell prendendo il via in 38 Gran Premi, ottenendo come miglior risultato un sesto posto in Messico nel 1989.

Se in Formula 1 non ha mai avuto fortuna, dato che non ha mai avuto monoposto competitive, tutt’altra storia per lui con le vetture turismo: è stato campione britannico nel 1994 con l’Alfa Romeo, il campionato europeo nel 2003 sempre con l’Alfa, il campionato del mondo 2009 con la Seat e la Coppa del Mondo, derivata dalla fusione tra il mondiale e le TCR International Series, nel 2018 con la Hyundai. A livello mondiale 22 gare vinte per lui con 18 pole position e 25 giri più veloci.

