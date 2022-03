Si ritira Dominik Windisch

14-03-2022 19:06

Dominik Windisch ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica. Il 33enne alpino di Rasun di Sopra (Bz) disputerà nel prossimo fine settimana a Oslo le ultime gare di una meravigliosa avventura nel biathlon, che lo ha visto conquistare tre medaglie olimpiche (bronzo nella staffetta mista a Sochi 2014, bronzo nella sprint e nella staffetta mista a PyeonghChang 2018), a cui si aggiungono altre tre medaglie iridate (su tutte l’oro nella mass start di Oestersund 2019) e una serie di numerosi podi in Coppa del Mondo, dove ha collezionato oltre 200 presenze.

“Le gare di Coppa del Mondo in programma a Oslo nel prossimo fine settimana saranno le mie ultime – spiega il 32enne altoatesino del Centro Sportivo Esercito -. Ne ho parlato insieme allo staff tecnico, chi mi conosce sa che sono una persona che osserva, ragiona e poi parla. Ci ho riflettuto per tutto l’anno, sono partito molto motivato e fino allo scorso mese di novembre le cose sono andate bene nonostante questi ultimi due anni siano stati molto difficili per tutti. poi ho avuto un calo, superato verso gennaio, con la spinta delle Olimpiadi che si avvicinavano. Il bilancio di Pechino è stato positivo, la mass start mi ha soddisfatto pienamente perchè ha riassunto un po’ tutte le mie qualità, ma proprio in quel momento ho capito di avere raggiunto tutti gli obiettivi sportivi che mi ero prefissato. Così ho cominciato a pensare al mio futuro, parlando con gli allenatori e il mio gruppo sportivo ho capito che è giunto il momento. Farlo in uno stato di competitività mi dà serenità. Qualsiasi cosa deciderò di fare, vorrei dare il mio contributo al mondo del biathlon che mi ha regalato tante soddisfazioni. Ringrazio pubblicamente i compagni con cui ho condiviso tanti anni di attività, gli allenatori, la Federazione, il CONI. Il ricordo più bello? Molti si aspettano sia qualche gara, ma io ricordo con altrettanta felicità tanti piccoli episodi anche della carriera giovanile, apparentemente non importanti, che invece mi hanno regalato tanta gioia. Adesso voglio pensare a vivere quelle cose della vita di tutti i giorni che non ho avuto modo di gustare nel corso della carriera, a cominciare dal matriomonio con la mia fidanzata Julia del prossimo 16 settembre. Grazie a tutti!”.

Comunicato Stampa FISI

