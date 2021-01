Siena, è finita l'avventura di Alberto Gilardino

Termina in modo brusco e inatteso la terza avventura da allenatore di Alberto Gilardino.

Dopo gli esordi nel Rizzato e dopo una buona annata sulla panchina della Pro Vercelli in Serie C, il campione del mondo 2006 era sceso in Serie D per guidare il Siena, scomparso dal professionismo al termine della passata stagione per problemi societari.

Tuttavia, dopo appena nove giornate, le parti hanno deciso di separarsi consensualmente, come reso noto dal club bianconero attraverso un comunicato ufficiale: “ACN Siena 1904 ed il Mister Alberto Gilardino nell’analisi della situazione attuale ritengono, di comune accordo, di sospendere l’attuale collaborazione. La società è particolarmente grata ad Alberto Gilardino di aver consentito in soli 10 giorni di organizzare una squadra in grado di affrontare un campionato di serie D che al momento vede L’ACN Siena virtualmente in testa. Nel ringraziare Alberto Gilardino nella professionalità e nella dedizione dimostrata, gli auguriamo un grande in bocca al lupo per la carriera”.

Il Siena è reduce da due pareggi consecutivi, ma è virtualmente primo in classifica nel girone E avendo 17 punti, quattro in meno della capolista Tiferno Lerchi, ma con due partite da recuperare.

OMNISPORT | 11-01-2021 21:04