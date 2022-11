Simeone analizza la disfatta: “Dobbiamo accettare il verdetto dell’Europa”

02-11-2022 08:49

Non è andata come sperava il cammino europeo dell’Atletico Madrid, fuori da tutte le competizioni. Così il tecnico Simeone dopo il ko con il Porto per 2-1 costato a caro prezzo: “Abbiamo visto cosa è successo in campo, il Porto è stato superiore per velocità, intensità, sulle seconde palle, sono usciti bene dalla nostra pressione iniziale e nelle prime due occasioni che hanno avuto sono stati cinici”.

Poi prosegue: “Ora dobbiamo accettare quello che è successo, dobbiamo pensare a migliorare, l’anno scorso quando abbiamo passato gli ottavi eravamo più coraggiosi rispetto ad ora, ma già nella fase a gironi lo accusammo così come a Salisburgo l’anno prima, dobbiamo lavorare per migliorare in Europa, i numeri sono pessimi, subiamo reti in quasi tutte le partite e facciamo pochi gol, quasi tutte le squadre sono state migliori di noi”.