28-12-2022 17:16

Accende la viglia della sfida contro l’Elche Diego Simeone, che si mette ‘sotto processo’: “Abbiamo una grande rosa, quattro giocatori hanno disputato la finale del Mondiale; forse quello che non sta facendo il massimo sono io. Devo migliorare in modo che i ragazzi possano alzare il loro livello nella Liga. Sono più o meno gli stessi che hanno vinto il campionato, senza Trippier e Suarez: l’ossatura di chi ha vinto titoli nella Liga c’è: Correa, Carrasco, Joao Felix, Gimenez, Griezmann. L’allenatore è quello che sta mancando più di altri aspetti”.

C’è una riflessione particolare su Joao Felix: “Non do conferme sul fatto che possa essere titolare, vivo alla giornata e cercherò di mettere in campo giocatori che possano consentire di vincere la partita. Per il resto è un calciatore di grande livello e se gioca come nelle prime partite del Mondiale sarà importantissimo. Ha talento, è in forma e la squadra ha bisogno delle sue qualità. Abbiamo un buon rapporto professionale, ma vista la mia posizione non si può essere d’accordo su tutto”.

I ‘Colchoneros’ ripartiranno dalla 4^ posizione, ma la rimonta è improponibile: Barcellona a +13 e Real Madrid a +11.