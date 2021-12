Simeone: "Non ho raggiunto il mio massimo livello"

24-12-2021 14:31

Ai microfoni di Sport Week, Giovanni Simeone ha parlato del suo momento all’Hellas Verona: “Qui mi sono sentito bene fin dal primo giorno. E’ un gruppo di ragazzi semplici, in cui non ci sono differenze tra chi gioca e chi non gioca. Sento di identificarmi nella filosofia dell’Hellas, che è quella di dare tutto. Nessuno ci chiede di fare quattro o dieci gol, ma soltanto di lasciare in ogni allenamento e in ogni partita quello che abbiamo dentro”.

Simeone non si accontenta facilmente: “Sto facendo molto bene ma non ho raggiunto il mio tetto. Ma poi, il tetto qual è? Non esiste. Puoi andare in alto quanto vuoi, dipende solo da te. Il sogno di ogni bambino è giocare la Champions o vincere il Mondiale, ma oggi sono così felice qua che non ho bisogno di pensare ad altro”.

