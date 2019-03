Simeone rende omaggio al fattore Ronaldo

Protagonista all’andata per la vittoria della sua squadra e il gesto che fece il giro del mondo, tre settimane dopo Diego Simeone passa dalla parte opposta, quella dello sconfitto e pure dello sbeffeggiato, visto il gesto di Cristiano Ronaldo dopo la rete del 3-0.

La Juventus spezza il sogno dell’Atletico Madrid di raggiungere la finale di Champions da giocare nel proprio stadio e il tecnico argentino non può che rendere merito ai bianconeri: "Sono stati migliori di noi. Nel primo tempo non abbiamo trovato le posizioni giuste, c'è stata solo l'occasione di Morata. Loro hanno creato molti pericoli, noi dovevamo difendere, ma sono stati bravi per come hanno approcciato questa partita. Noi abbiamo preparato ogni soluzione, ma complimenti a loro, hanno meritato.

Sul gesto di Ronaldo: “Sappiamo che giocatore sia, succede che possa segnare gol come questi. Il gesto? Sicuramente ha visto il mio all'andata e ha voluto dimostrare alla sua gente che anche loro hanno carattere”.





SPORTAL.IT | 13-03-2019 00:10