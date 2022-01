Clarke trova squadra: ufficiale la firma con la Israel-Premier Tech

12-01-2022 15:36

Tutto è bene quel che finisce bene per Simon Clarke. L’australiano infatti, finito senza squadra dopo la chiusura dell’attività da parte della Qhubeka-Nexthash, è riuscito a trovare in extremis un contratto per la prossima stagione firmando con la Israel-Premier Tech.

“In primo luogo, sono felice di aver trovato una squadra. Ma in secondo luogo, sono felice di essere finito in una squadra in cui avrei scelto di andare nella normale finestra di mercato” ha affermato il trentacinquenne.

“Non mi sembra nemmeno di entrare in una nuova squadra perché trovo molti ex compagni di squadra, ragazzi come Impey, Vanmarcke, Nizzolo, Van Asbroeck e persino membri dello staff. In termini di obiettivi, non posso davvero dire molto prima di avere incontrato la squadra, ma arrivo con una mente abbastanza aperta al fatto che sarò felice di qualsiasi cosa farò” ha proseguito il nativo di Melbourne.

“L’unica cosa che questo periodo di incertezza che ho attraversato mi ha fatto davvero apprezzare, è la fortuna che ho avuto nella mia carriera. Questo mi ha insegnato che devi sfruttare al meglio ogni opportunità, non lasciare mai nulla di intentato e correre ogni gara come se fosse l’ultima. Perché in realtà potrebbe esserlo” ha concluso il vincitore della Royal Bernard Drome Classic nel 2020.

OMNISPORT