Simone Corsi rinnova con Tasca Racing

"Tasca Racing Scuderia Moto2 è lieta di poter annunciare la conferma di Simone Corsi come rider del Team per la prossima stagione, grazie all'accordo raggiunto con estrema soddisfazione da entrambe le parti alla vigilia del Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring", è il comunicato di Tasca Racing che comunica il rinnovo fino alla fine del 2019 di Simone Corsi.

"Corsi, ingaggiato dal Team lo scorso anno proprio in concomitanza dello stesso Gran Premio con un'intesa che già nelle premesse prevedeva una durata biennale, salirà in sella alla Kalex di Tasca Racing anche nel 2019, anno che di fatto segnerà una rivoluzione nei regolamenti della Moto2, con l'introduzione del motore unico Triumph 765cc e l'elettronica Magneti Marelli".

"La grande esperienza del rider numero #24, unità alla sua grande professionalità e umiltà dimostrata fin dai primi giorni a tutta la squadra, ha convinto senza alcuna incertezza il Team Principal Enrico Tasca a confermare Simone Corsi, convinto che le qualità umane e professionali del "Gladiatore" costituiranno un requisito necessario per affrontare al meglio una stagione che segnerà un nuovo anno zero per la categoria".

"Sono contento di continuare anche il prossimo anno con Tasca Racing – ha dichiarato Corsi-, perché siamo davvero una bella squadra. Ringrazio Enrico Tasca per la fiducia che mi sta dando, così come tutti i ragazzi della squadra e gli sponsor. Sono felice, anche se ora abbiamo ancora metà stagione per far bene e per ottenere buoni risultati. Poi ci concentreremo sul 2019, stagione in cui partiremo col grande vantaggio di conoscerci bene e di essere già un bel gruppo"

SPORTAL.IT | 10-08-2018 11:55