Simone Inzaghi: "Servirà una partita da grande squadra"

“Quella di domani è una gara importantissima. Servirà una partita da grande squadra, perché per noi è fondamentale per la classifica”. Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta in casa della Fiorentina, ai microfoni di Lazio Style Radio. Il tecnico avrà di nuovo a disposizione Luiz Felipe: “Ora siamo più coperti al centro della difesa, ho dovuto fare una scelta tecnica. Ringrazio Hoedt (che farà posto a Luiz Felipe, ndr) per la stagione che ha fatto, si è sempre allenato bene ed è sempre stato disponibile”.

OMNISPORT | 07-05-2021 17:43