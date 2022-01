Simy lascia la Salernitana: è fatta per il suo passaggio al Parma

28-01-2022 15:09

Nuova avventura per Nwankwo Simy . L’attaccante nigeriano ha chiuso la propria esperienza con la Salernitana e si prepara ad aprire un nuovo capitolo in terra emiliana dove vestirà la maglia del Parma .

Il classe 1992, ha lasciato Salerno e ha già raggiunto Parma dove si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di mettere nero su bianco l’accordo che lo legherà ai ducali.

Dopo i 20 goal siglati in A con la maglia del Crotone nella stagione 2020-21, il centravanti non è riuscito a replicare tali numeri in terra campana dove, agli ordini sia di Castori che di Colantuono, non è riuscito a lasciare il segno.

Un bottino decisamente magro che recita 1 goal in 18 apparizioni ufficiali in campionato. Score deludente, sfociato nell’addio. Simy giocherà dunque in Serie B dove è chiamato a dare un forte contributo, soprattutto in termini realizzativi, per risollevare le sorti della formazione emiliana guidata da Iachini.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT