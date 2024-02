Sinner a Mattarella: "Vittoria frutto del sacrificio e del gioco di squadra"

Il tennista azzurro emozionato al Quirinale: "Più che il successo conta capirsi"

01-02-2024 19:53

“Per noi è un onore essere qua, per tutta la squadra portare qua un successo dopo 47 anni rappresenta una squadra con tanto sacrificio, ma soprattutto la voglia di vincere”. Così Jannik Sinner nel suo intervento al Quirinale dove il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto gli azzurri vincitori della Coppa Davis 2023. “La cosa più importante non è stata vincere, ma esserci capiti tra compagni, di essere felici in campo e sorridere anche quando le cose non vanno per il meglio”. (NPK) Fonte: Quirinale