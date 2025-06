Sinner diventa “cantante”, la collaborazione a sorpresa con Andrea Bocelli: l’annuncio sui social scatena la curiosità

Un annuncio a sorpresa, Andrea Bocelli e Jannik Sinner hanno annunciato la collaborazione per il brano “Polvere e gloria”: il rapporto tra il cantante e il numero 1 al mondo

Un annuncio a sorpresa, sui social immagine di Andrea Bocelli e Jannik Sinner diventa subito virale. La rivelazione arriva dai canali ufficiali del cantante e del tennista che presentano il brano “Polvere e Gloria”.

L’annuncio sui social

“Nella nostra vita ci saranno tante prime volte, basta essere se stessi”: sono queste le parole di Jannik Sinner (in inglese) nel video di presentazione che dura solo pochi secondi con le immagini che mostrano il numero 1 del mondo insieme ad Andrea Bocelli. Sullo sfondo anche alcune foto del campione altoatesino da bambino e l’annuncio che il brano sarà disponibile a partire da domani.

Il rapporto tra Sinner e Bocelli

Il rapporto di amicizia tra Jannik Sinner e Andrea Bocelli non è di certo una novità, tra le due “eccellenze” italiane esiste infatti una relazione molto stretta che si allarga anche alle rispettive famiglie. Il numero 1 al mondo lo scorso anno fu tra i super ospiti del concerto che ha celebrato i 30 anni di carriera del tenore che si è tenuto al teatro del Silenzio di Lajatico. E in occasione della finale delle ATP Finals di Torino è stata la giovanissima Virginia Bocelli a esibirsi prima nel brano “You raise me up” e poi sulle note dell’inno italiano, prima del confronto tra Jannik e Taylor Fritz.

Inoltre negli scorsi mesi si era parlato anche di una possibile collaborazione tra il tennista altoatesino e il figlio di Bocelli, Matteo. Le voci riguardavano un possibile progetto congiunto per lavorare alla realizzazione di un brano dedicato alla forza dei giovani e alla possibilità di trasmettere un messaggio positivo alle nuove generazioni.

Sinner e la musica

Andrea Bocelli non è il solo personaggio del mondo della musica a incrociare Jannik Sinner. In occasione dell’ultima edizione degli US Open vinti dall’azzurro, nel suo box nel corso di tutto il torneo c’è stato l’artista britannico Seal che Jannik considera come uno dei suoi preferiti. Ma nel corso del tempo l’altoatesino ha rivelato di essere appassionato anche di music rap, con particolare attenzione su Eminem e alcuni rapper di lingua tedesca.

La reazione dei social

I fan di Sinner sono sempre molto attenti a quanto accade al numero uno del mondo e l’annuncio della collaborazione con Bocelli ha scatenato curiosità e ironia. Nessuno si aspettava una notizia del genere, in tanti si chiedono quale è il ruolo di Jannik in questa canzone (e basterà aspettare domani per conoscerlo) mentre altri ci scherzano su: “Adesso abbiamo capito cosa ha fatto nei tre mesi di stop”.