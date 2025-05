La previsione di Sinner sulla finale è alert di una progressione devastante agli Internazionali. E siamo solo all'inizio

Il numero 1 è partito con discrezione e una certa attenzione per poi esplodere e portare l'amico-avversario ad ammettere la propria totale incapacità di contrastarlo in campo

Qualora non fosse diventato un professionista avrebbe indirizzato la sua determinazione su un obiettivo altrettanto ambizioso, quello di diventare un pilota di Formula 1. Un piano che Jannik Sinner avrebbe portato a compimento, visto e considerato quanto sa essere vincente, concentrato, focalizzato sull’obiettivo ultimo della sua attività. Da tennista e anche oltre, in ogni ambito in cui misuri la profondità e la maturità di quella mentalità che l’ha condotto a diventare il primo n° 1 italiano del ranking ATP e che lo accompagna con racchetta e borsa ogni volta che scende in campo.

Complicato individuare, almeno adesso e almeno nel circuito, un campione con la sua pacata ma ferrea determinazione, la sua precisione. Così anche l’annuncio in conferenza stampa è parso quasi ovvio. E non stupisce oltre il dovuto la progressione della sua prestazione a Roma, dopo ben tre mesi di stop.

Sinner devastante con Ruud, rimasto senza parole a Roma

Jannik Sinner ha messo Casper Ruud in un angolo da cui il norvegese ha assistito quasi inerme, senza armi, alla sua stessa disfatta consapevole da quel che poi ha dichiarato della sua totale e innegabile incapacità di arginare quella sequenza di colpi precisi, chirurgici e perfetti come ha detto.

Ma non si tratta di essere solo perfetti, a livello tecnico, come ha dimostrato Jannik giovedì sera ma anche contro Cerendulo, uno specialista che in passato Sinner aveva sofferto e che invece a Roma ha dimostrato di gestire senza particolari incertezze.

Progressione impressionante di Jannik

Al contrario di Iga Swiatek, la quale dopo lo stop forzato pe squalifica non ha più ripreso quel carattere che aveva segnato la sua ascesa al numero 1 della classifica WTA, il campione italiano ha mantenuto intatta la sua lucidità.

E anche quel cinismo agonistico che lo ha salvato da qualche momento di appannamento, di incertezza. Lo dicono i risultati e quei set vinti al tie-break che fanno volume ma dicono anche quanto sia stata rapida la sua progressione.

E dunque anche la frase pronunciata in conferenza stampa non deve stupire più di tanto, forse. Perché Jannik vede cose che noi possiamo ipotizzare ma che per lui sono già concrete, tangibili oltre che mere ipotesi dettate dal tabellone e dalle probabilità.

La frase in conferenza stampa, previsione finale

Sogna di sfidare Lorenzo in finale, coinvolgendoci in un doppio sogno che vede due italiani giunti fino a questo punto del Masters 1000:

“Sarebbe la cosa più bella per Roma, ma ancora ci aspettano due partite difficili – ha detto in conferenza stampa – Se continueremo a giocare così, però, magari un giorno giocheremo contro una partita ancora più importante. Sono contento per Lorenzo perché ha superato un momento non facile a inizio anno e adesso è un giocatore costante”.

Non si sottrae dunque, alla risposta come all’invio a mezzo media di un messaggio che Musetti avrà recepito e valutato nell’arco di queste ore. C’è da riflettere, insomma. Se Sinner lo ha affermato in sala stampa, è certo e sicuro che la sua finalità sia quella e che farà di tutto, stasera, per raggiungerlo nella finalissima degli Internazionali. Il resto lo deve mettere Lorenzo contro un Carlos Alcaraz che si esalta davanti all’eventualità di uno scontro diretto con il rivale di sempre, il re di Roma.