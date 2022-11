Sinner: "Gioco per vincere i tornei, è la mia mentalità"

16-11-2022 17:41

Sinner ha le idee chiare su qaundo tornerà in un campo da tennis: l’appuntamento è il 2 gennaio ad Adelaide. Queste le parole dell’altoatesino qualche giorno fa in conferenza stampa: “Abbiamo visto cos’è meglio per noi. Darren (Cahill ndr.) è di Adelaide e poi credo che per me sia meglio fare un torneo classico prima per poi allenarsi una settimana prima di Melbourne“.

A Sky Sport, Jannik Sinner punta a un 2023 differente rispetto all’annata che sta per terminare: “Ho fatto vedere quest’anno che potevo andare avanti nei tornei, ma non sono riuscito perché c’erano dei problemi. Io credo e spero che queste criticità non ci saranno perché la preparazione a fine anno è molto importante. Ci sarà un lavoro duro da fare. Io gioco per vincere i tornei, la mentalità è questa. Vediamo l’anno prossimo, sarà una stagione un po’ diversa“.

Sinner potrebbe essere tra i protagonisti del futuro insieme al numero uno al mondo Carlos Alcaraz: “Siamo due giocatori forti e giovani. Ogni volta che giochiamo contro facciamo vedere le nostre qualità perché nessuno dei due vuole perdere. Ci sono comunque altri tennisti forti, non mi piace parlare solo di uno, nel 2023 spero ci saranno nuove partite di alto livello che potrò vincere“.