Sinner-Giron agli Australian Open 2025, quando gioca: orario, dove vederlo in tv e streaming

Il numero 1 del ranking mondiale torna in campo sabato 18 gennaio. L'azzurro se la vede al terzo turno degli Australian Open contro Marcos Giron, scopriamo quando e dove vederli

Jannik Sinner ha superato anche il momento di difficoltà, nel corso del secondo turno contro Schoolkate, e si appresta a disputare uno degli incontri chiave degli Australian Open 2025, secondo il programma di sabato. Archiviato il 2° turno, da segnare in calendario lo scontro Sinner-Giron, incontro che promette bene. E che riserverà agli appassionati di tennis ed estimatori del numero 1 un nuovo capitolo, dopo gli annunci di giovedì.

Appuntamento, dunque, con una partita di certo su livelli tecnici esaltanti: l’incontro è in programma alla Rod Laver Arena, nella serata australiana e quindi ad un orario consono per i tifosi italiani ed europei.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quando gioca Sinner contro Giron agli AO 2025

Partiamo proprio da questo, da quando scenderà di nuovo in campo Sinner. Secondo quanto già illustrato in merito al programma degli Australian Open 2025, il numero 1 giocherà sabato 18 gennaio alle ore 9, primo incontro della sessione serale. L’avversario è Marcos Giron, numero 46 della classifica e giocatore esperto che non lascerà di certo nulla di intentato.

Il tennista occupa, attualmente, la posizione numero 46 della classifica ATP ed accede al terzo turno reduce dal successo in cinque set su Tomas Martin Etcheverry in ben quattro ore di gioco (7-5, 3-6, 7-5, 3-6, 6-4). Jannik da tempo, ormai, si gode invece la 1° posizione del ranking ATP.

Riassumendo, ecco le principali informazioni sull’incontro:

Partita: Sinner-Giron

Data: 18 gennaio 2025

Orario: 9:00

Competizione: Australian Open

Diretta tv: Eurosport, Sky, DAZN, Discovery+

Streaming: Sky, Sky Go, NOW, DAZN

Dove vederla in tv e streaming

Come anticipato sopra, il match tra Sinner e Giron verrà trasmesso, al pari delle altre partite degli Australian Open, da Eurosport, canale visibile per gli abbonati di Sky, DAZN e Discovery+. E così anche per quel che riguarda l’eventualità dis seguire in streaming e in mobilità l’evento.

L’incontro di Sinner si potrà vedere, sempre e solo per abbonati, su Sky Go, NOW, DAZN, il player di Eurosport e Discovery+. Per quanti abbiano sottoscritto l’abbonamento, si potrà seguire in streaming su Now il match oppure collegarsi tramite app su smart tv o smartphone e altri device per seguirla in diretta live.

Ricordiamo che sabato 18 gennaio, sarà una giornata di grande tennis italiano: oltre a Sinner, infatti, scenderanno in campo anche Sonego, Musetti e Paolini (anche lei incomincia alle 9 italiane).

Precedenti tra Sinner e Giron

Quello che ci attende quindi sabato mattina è uno scontro che mostrerà la voglia di proseguire, da parte di entrambi. Anche a livello di precedenti. Non ci sono confronti tra Jannik Sinner e Marcos Giron.

Un precedente tra i due. L’azzurro e lo statunitense si sono già incrociati in un’occasione, al Masters 1000 di Shanghai nell’ottobre del 2023. Sinner faticò parecchio per ottenere una vittoria in due set (7-6, 6-2) contro Giron sul cemento.