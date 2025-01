Il primo torneo del grande Slam 2025 si gioca in Australia tra il 12 e il 26 gennaio. Jannik Sinner testa di serie numero 1

L’Australian Open è il primo torneo del Grande Slam Atp del 2024. Si gioca a Melbourne in Australia, dal 12 al 26 gennaio. In palio punti pesantissimi per la classifica Atp e soprattutto un montepremi mostruoso di 58milioni di euro: il vincitore porterà a casa oltre 2,1 milioni di dollari. Anche solo essere eliminato al primo turno dà diritto a un gettone di 80mila dollari! La 113a edizione del torneo si gioca sul cemento. Ci sono tutti i migliori tennisti del momento. Jannik Sinner, campione uscente, è il numero 1 del tabellone; numero 2 è il tedesco Zverev, 3 lo spagnolo Alcaraz e 4 l’americano Fritz. Il finalista sconfitto l’anno scorso, il russo Medvedev è testa di serie numero 5, mentre Nole Djokovic che qui ha trionfato per 10 volte, è relegato al numero 7.

L’Italia ha portato a Melbourne una pattuglia molto numerosa: oltre a Sinner ci sono Musetti (testa di serie numero 16), Cobolli (numero 32), Berrettini, Arnaldi, Sonego, Fognini, Darderi, Nardi e Gigante proveniente dalle qualificazioni.

Primo turno

Da domenica 12 gennaio. Il primo turno dura tre giorni. Abbinamenti ostici ma non proibitivi per i tennisti italiani. Sinner deve vedersela con il trampoliere cileno Jarry, Cobolli contro Etcheverry, Berrettini contro Norrie, Nardi contro Diallo e Darderi contro Martinez e Fognini contro Dimitrov, mentre Sonego affronta un monumento come Stan Wawrinka. Derby tutto italiano Musetti-Arnaldi. Turno facile per gli altri big: Zverev contro il francese Pouille, Alcaraz contro Shevchenko, mentre Djokovic con l’inedita testa di serie numero 7, affronta tale Basavareddy

[1] J.SINNER (ITA)-N. Jarry (CIL) [WC] T. Schoolkate (AUS)-T. Daniel (GIA) M. Giron (USA)-Y. Hanfmann (GER) [32] F.COBOLLI (ITA)-T. Etcheverry (ARG) [18] H. Hurkacz (POL)-T. Griekspoor (OLA) M. Kecmanovic (SRB)-D. Lajovic (SRB) M. BERRETTINI (ITA)-C. Norrie (GBR) [13] H. Rune (DAN)-Z. Zhang (CIN) [11] S. Tsitsipas (GRE)-A. Michelsen (USA) [WC] J. McCabe (AUS)-[Q] M. Landaluce (SPA) G. Diallo (CAN)-L. NARDI (ITA) [16] K. Khachanov (RUS)-A. Mannarino (FRA) [31] F. Cerundolo (ARG)-A. Bublik (KAZ) F. Diaz Acosta (ARG)-Z. Bergs (BEL) [Q] T. Boyer (USA)-F. Coria (ARG) [8] A. deMinaur (AUS)-B. van de Zandschulp (OLA) [4] T. Fritz (USA)-J. Brooksby (USA) B. Coric (CRO)-[Q] C. Garin F. Comesana (ARG)-D. Altmaier (GER) [30] G. Mpetshi Perricard (FRA)-G. Monfils (FRA) [21] B. Shelton (USA)-B. Nakashima (USA) P. Carreno Busta (SPA)-[Q] Majhrzak (POL) R. Bautista Agut (SPA)-D. Shapovalov (CAN) [16] L.MUSETTI (ITA)-M.ARNALDI (ITA) [9] A. Rublev (RUS)-[Q] J. Fonseca (BRA) L. SONEGO (ITA)-[WC] S. Wawrinka (SVI) T. Seyboth Wild (BRA)-F. Marozsan (UNG) [17] F. Tiafoe (USA)-A. Rinderknech (FRA) [25] A. Popyrin (AUS)-C. Moutet (FRA) R. Hijikata (AUS)-[Q] M. Krueger (USA) C. Ugo Carabelli (ARG)-[Q] L. Tien (USA) [5] D. Medvedev (RUS)-[WC] K. Samrej (THA) [7] N. Djokovic (SRB)-[WC] N. Basavareddy (USA) [Q] J. Faria (POR)-P. Kotov (RUS) [Q] G. Onclin (BEL)-R. Opelka (USA) 6-3, 6-7, 3-6, 2-6 [26] T. Machac (CZE)-S. Nagal (IND) 6-3, 6-1, 7-5 [24] J. Lehecka (CZE)-[WC] L. Tu (AUS) 6-1, 3-6, 6-3, 7-6 H. Gaston (FRA)-[WC] O. Jasika (AUS) 6-2, 3-6, 6-2, 6-2 D. Goffin (BEL)-B. Bonzi (FRA) [10] G.Dimitrov (BUL)-F. FOGNINI (ITA) [15] J. Draper (GBR)-M. Navone (ARG) T. Kokkinakis (AUS)-R. Safiullin (RUS) D. Dzumhur (BOS)-A. Vukic (AUS) [22] S. Korda (USA)-[Q] L. Klein (SVK) [27] J. Thompson (AUS)-[Q] D. Koepfer (GER) A. Muller (FRA)-N. Borges (POL) Y. Nishioka (GIA)-[Q] A. Dougaz (TUN) [3] C.Alcaraz (SPA)-A. Shevchenko (KAZ) [6] C. Ruud (NOR)-J. Munar (SPA) 6-3, 1-6, 7-5, 2-6, 6-1 J. Mensik (CZE)-[LL] N. Basilashvili (GEO) J. Shang (CIN)-A. Davidovich Fokina (SPA) [29] F. Auger-Aliassime (CAN)-J. Struff (GER) [23] A. Tabilo (CIL)-R. Carballes Baena (SPA) J. Duckworth (AUS)-D. Stricker (SVI) K. Nishikori (GIA)-[Q] T. Monteiro (BRA) 4-6, 6-7, 7-5, 6-2, 6-3 [12] t.Paul (USA)-C. O’Connell (AUS) [14] U. Humbert (FRA)-[Q] M. GIGANTE (ITA) 7-6, 7-5, 6-4 [LL] H. Habib (LIB)-Y. Bu (CIN) 7-6, 6-4, 7-6 A. Walton (AUS)-Q. Halys (FRA) 6-4, 6-4, 4-6, 6-7, 5-7 [20] A. Fils (FRA)-O. Virtanen (FIN) 3-6, 7-6, 6-4, 6-4 [28] S. Baez (ARG)-A. Cazaux (FRA) J. Fearnley (GBR)-N. Kyrgios (AUS) P. Martinez (SPA)-L. DARDERI (ITA) 6-3, 4-1 rit. [2] A.Zverev (GER)-[WC] L. Pouille (FRA) 6-4; 6-4, 6-4

Secondo turno

Le partite del secondo turno si giocano da mercoledì 15 gennaio

Terzo turno

Le partite del terzo turno si giocano da venerdì 17 gennaio

Ottavi di finale

Le partite degli ottavi di finale si giocano da domenica 19 gennaio

Quarti di finale

Le partite dei quarti di finale si giocano da martedì 21 gennaio

Semifinali

Le semifinali si giocano venerdì 24 gennaio

Finale

La finale si gioca domenica 26 gennaio

Dove vedere le partite degli Australian Open in diretta tv e streaming

Gli Australian Open 2025, da domenica 12 a domenica 26 gennaio, saranno trasmessi da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky e inclusi nell’abbonamento DAZN START) e in streaming su Now.

FAQ Quando si giocano gli Australian Open 2025? Dal 12 al 26 gennaio 2025 Dove si giocano gli Australian Open? A Melbourne in Australia Quanto vince il vincitore degli Australian Open? Il premio per il vincitore del singolare maschile (e femminile) è pari a 2,1 milioni di dollari