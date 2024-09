Albo d'oro Australian Open: campioni e campionesse nel singolo e nel doppio

Tutti e tutte le vincitrici dell'Australian Open, ultimo slam a nascere e primo in calendario: ecco l'albo d'oro di singolare e doppio maschili e femminili

Ultimo major per fondazione, ma primo nel calendario stagionale del Grande Slam, l’Australian Open venne fondato nel 1905 e venne disputato su erba fino al 1987, quando – come accaduto per lo US Open – venne convertito al cemento. Come gli altri tornei dello slam, nel corso delle sue oltre cento edizioni, il torneo australiano ha incoronato moltissime icone dello sport della racchetta.

Albo d’oro Australian Open: singolare Maschile

1905 – Rodney Heath (Australia)

1906 Tony Wilding (Nuova Zelanda)

1907 Horace Rice (Australia)

1908 Fred Alexander (Stati Uniti)

1909 Tony Wilding (Nuova Zelanda)

1910 Rodney Heath (Australia)

1911 Norman Brookes (Australia)

1912 James Parke (Irlanda)

1913 Ernest Parker (Australia)

1914 Arthur O’Hara-Wood (Australia)

1915 Gordon Lowe (Gran Bretagna)

1919 Algernon Kingscote (Gran Bretagna)

1920 Pat O’Hara-Wood (Australia)

1921 Rhys Gemmell (Australia)

1922 James Anderson (Australia)

1923 Pat O’Hara-Wood (Australia)

1924 James Anderson (Australia)

1925 James Anderson (Australia)

1926 John Hawkes (Australia)

1927 Gerald Patterson (Australia)

1928 Jean Borotra (Francia)

1929 Colin Gregory (Gran Bretagna)

1930 Edgar Moon (Australia)

1931 Jack Crawford (Australia)

1932 Jack Crawford (Australia)

1933 Jack Crawford (Australia)

1934 Fred Perry (Gran Bretagna)

1935 Jack Crawford (Australia)

1936 Adrian Quist (Australia)

1937 Vivian Mc Grath (Australia)

1938 Don Budge (Stati Uniti)

1939 John Bromwich (Australia)

1940 Adrian Quist (Australia)

1946 John Bromwich (Australia)

1947 Dinny Pails (Australia)

1948 Adrian Quist (Australia)

1949 Frank Sedgman (Australia)

1950 Frank Sedgman (Australia)

1951 Dick Savitt (Stati Uniti)

1952 Ken McGregor (Australia)

1953 Ken Rosewall (Australia)

1954 Mervyn Rose (Australia)

1955 Ken Rosewall (Australia)

1956 Lew Hoad (Australia)

1957 Ashley Cooper (Australia)

1958 Ashley Cooper (Australia)

1959 Alex Olmedo (Stati Uniti)

1960 Rod Laver (Australia)

1961 Roy Emerson (Australia)

1962 Rod Laver (Australia)

1963 Roy Emerson (Australia)

1964 Roy Emerson (Australia)

1965 Roy Emerson (Australia)

1966 Roy Emerson (Australia)

1967 Roy Emerson (Australia)

1968 Bill Bowrey (Australia)

1969 Rod Laver (Australia)

1970 Arthur Ashe (Stati Uniti)

1971 Ken Rosewall (Australia)

1972 Ken Rosewall (Australia)

1973 John Newcombe (Australia)

1974 Jimmy Connors (Stati Uniti)

1975 John Newcombe (Australia)

1976 Mark Edmondson (Australia)

1977 (Gennaio) Roscoe Tanner (Stati Uniti)

1977 (Dicembre) Vitas Gerulaitis (Stati Uniti)

1978 Guillermo Vilas (Argentina)

1979 Guillermo Vilas (Argentina)

1980 Brian Teacher (Stati Uniti)

1981 Johan Kriek (Sud Africa)

1982 Johan Kriek (Sud Africa)

1983 Mats Wilander (Svezia)

1984 Mats Wilander (Svezia)

1985 Stefan Edberg (Svezia)

1987 Stefan Edberg (Svezia)

1988 Mats Wilander (Svezia)

1989 Ivan Lendl (Cecoslovacchia)

1990 Ivan Lendl (Cecoslovacchia)

1991 Boris Becker (Germania)

1992 Jim Courier (Stati Uniti)

1993 Jim Courier (Stati Uniti)

1994 Pete Sampras (Stati Uniti)

1995 Andre Agassi (Stati Uniti)

1996 Boris Becker (Germania)

1997 Pete Sampras (Stati Uniti)

1998 Petr Korda (Repubblica Ceca)

1999 Yevgeny Kafelnikov (Russia)

2000 Andre Agassi (Stati Uniti)

2001 Andre Agassi (Stati Uniti)

2002 Thomas Johansson (Svezia)

2003 Andre Agassi (Stati Uniti)

2004 Roger Federer (Svizzera)

2005 Marat Safin (Russia)

2006 Roger Federer (Svizzera)

2007 Roger Federer (Svizzera)

2008 Novak Djokovic (Serbia)

2009 Rafael Nadal (Spagna)

2010 Roger Federer (Svizzera)

2011 Novak Djokovic (Serbia)

2012 Novak Djokovic (Serbia)

2013 Novak Djokovic (Serbia)

2014 Stanislas Wawrinka (Svizzera)

2015 Novak Djokovic (Serbia)

2016 Novak Djokovic (Serbia)

2017 Roger Federer (Svizzera)

2018 Roger Federer (Svizzera)

2019 Novak Djokovic (Serbia)

2020 Novak Djokovic (Serbia)

2021 Novak Djokovic (Serbia)

2022 Rafael Nadal (Spagna)

2023 Novak Djokovic (Serbia)

2024 Jannik Sinner (Italia)

Plurivincitori Austrlian Open nel singolare maschile

Di seguito la lista dei tennisti che hanno conquistato più titoli all’Australian Open. Il giocatore ad aver conquistato più volte il primo slam dell’anno è Novak Djokovic con 10 titoli, più distaccati Roy Emerson – che però comanda la classifica dei titoli consecutivi (5) vinti tra il 1963 e il 1967 – e Roger Federer, secondi con 6 vittorie a testa.

10 vittorie : Novak Djokovic

: Novak Djokovic 6 vittorie : Roy Emerson e Roger Federer

: Roy Emerson e Roger Federer 4 vittorie : Jack Crwford, Ken Rosewall e Andre Agassi

: Jack Crwford, Ken Rosewall e Andre Agassi 3 vittorie: James Anderson, Adrian Quist, Rod Laver e Matts Wilander

Fonte: Ipa

Albo d’oro Australian Open: singolare femminile

1922 Mall Molesworth (Australia)

1923 Mall Molesworth (Australia)

1924 Sylvia Lance (Australia)

1925 Daphne Akhurst (Australia)

1926 Daphne Akhurst (Australia)

1927 Esna Boyd (Australia)

1928 Daphne Akhurst (Australia)

1929 Daphne Akhurst (Australia)

1930 Daphne Akhurst (Australia)

1931 Coral Buttsworth (Australia)

1932 Coral Buttsworth (Australia)

1933 Joan Hartigan (Australia)

1934 Joan Hartigan (Australia)

1935 Dorothy Round (Gran Bretagna)

1936 Joan Hartigan (Australia)

1937 Nancye Wynne (Australia)

1938 Dodo Bundy (Stati Uniti)

1939 Emily Westacott (Australia)

1940 Nancye Wynne (Australia)

1941-1945 non disputato causa Seconda Guerra Mondiale

1946 Nancye Wynne Bolton (Australia)

1947 Nancye Wynne Bolton (Australia)

1948 Nancye Wynne Bolton (Australia)

1949 Doris Hart (Stati Uniti)

1950 Louise Brough (Stati Uniti)

1951 Nancye Wynne-Bolton (Australia)

1952 Thelma Long (Australia)

1953 Maureen Connolly (Stati Uniti)

1954 Thelma Long (Australia)

1955 Beryl Penrose (Australia)

1956 Mary Carter (Australia)

1957 Shirley Fry (Stati Uniti)

1958 Angela Mortimer (Gran Bretagna)

1959 Mary Carter-Reitano (Australia)

1960 Margaret Smith (Australia)

1961 Margaret Smith (Australia)

1962 Margaret Smith (Australia)ì

1963 Margaret Smith (Australia)

1964 Margaret Smith (Australia)

1965 Margaret Smith (Australia)

1966 Margaret Smith (Australia)

1967 Nancy Richey (Stati Uniti)

1968 Billie Jean King (Stati Uniti)

1969 Margaret Smith Court (Australia)

1970 Margaret Smith Court (Australia)

1971 Margaret Smith Court (Australia)

1972 Virginia Wade (Gran Bretagna)

1973 Margaret Smith Court (Australia)

1974 Evonne Goolagong (Australia)

1975 Evonne Goolagong (Australia)

1976 Evonne Goolagong Cowley (Australia)

1977 (Gennaio) Kerry Reid (Australia)

1977 (Dicembre) Evonne Goolagong Cowley (Australia)

1978 Chris O’Neil (Australia)

1979 Barbara Jordan (Stati Uniti)

1980 Hana Mandlikova (Cecoslovacchia)

1981 Martina Navratilova (Cecoslovacchia)

1982 Chris Evert (Stati Uniti)

1983 Martina Navratilova (Cecoslovacchia)

1984 Chris Evert (Stati Uniti)

1985 Martina Navratilova (Cecoslovacchia)

1987 Hana Mandlikova (Cecoslovacchia)ù

1988 Steffi Graf (Germania)

1989 Steffi Graf (Germania)

1990 Steffi Graf (Germania)

1991 Monica Seles (Jugoslavia)

1992 Monica Seles (Jugoslavia)

1993 Monica Seles (Jugoslavia)

1994 Steffi Graf (Germania)

1995 Mary Pierce (Francia)

1996 Monica Seles (Jugoslavia)

1997 Martina Hingis (Svizzera)

1998 Martina Hingis (Svizzera)

1999 Martina Hingis (Svizzera)

2000 Lindsay Davenport (Stati Uniti)

2001 Jennifer Capriati (Stati Uniti)

2002 Jennifer Capriati (Stati Uniti)

2003 Serena Williams (Stati Uniti)

2004 Justine Henin-Hardenne (Belgio)

2005 Serena Williams (Stati Uniti)

2006 Amelie Mauresmo (Francia)

2007 Serena Williams (Stati Uniti)

2008 Maria Sharapova (Russia)

2009 Serena Williams (Stati Uniti)

2010 Serena Williams (Stati Uniti)

2011 Kim Clijsters (Belgio)

2012 Victoria Azarenka (Bielorussia)

2013 Victoria Azarenka (Bielorussia)

2014 Na Li (Cina)

2015 Serena Williams (Stati Uniti)

2016 Angelique Kerber (Germania)

2017 Serena Williams (Stati Uniti)

2018 Caroline Wozniacki (Danimarca)

2019 Naomi Osaka (Giappone)

2020 Sofia Kenin (Stati Uniti)

2021 Naomi Osaka (Giappone)

2022 Ashleigh Barty (Australia)

2023 Aryna Sabalenka (Bielorussia)

2024 Aryna Sabalenka (Bielorussia)

Fonte: Ipa

Plurivincitrici singolare femminile

Tra le donne comanda invece invece Margaret Court Smith, che con 11 titoli risulta la tennista più vittoriosa di sempre in singolare. Alle sue spalle troviamo Serena Williams con 7 vittorie e Nancy Wynne Bolton con 6. Margaret Court Smith detiene anche il record di Australian Open vinti consecutivamente (7), conquistati tra il 1960 e il 1966.

11 titoli : Margaret Court Smith

: Margaret Court Smith 7 titoli : Serena Williams

: Serena Williams 6 titoli : Nancy Wynne Bolton

: Nancy Wynne Bolton 5 titoli : Daphne Akhurst

: Daphne Akhurst 4 titoli : Evonne Goolagong, Steffi Graff e Monica Seles

: Evonne Goolagong, Steffi Graff e Monica Seles 3 titoli: Joan Hartigan, Martina Navratilova e Martina Hingis

Albo d’oro dell’Australian Open: doppio maschile

1905 Randolph Lycett/Tom Tachell

1906 Rodney Heath/Tony Wilding

1907 Bill Gregg/Harry Parker

1908 Fred Alexander/Alfred Dunlop

1909 J. Keane/Ernie Parker

1910 Ashley Campbell/Horace Rice

1911 Rodney Heath/Randolph Lycett

1912 Charles Dixon/James Parke

1913 Alf Hederman/Ernie Parker

1914 Ashley Campbell/Gerald Patterson

1915 Horace Rice/Clarence Todd

1916-1918 non disputato causa Prima Guerra Mondiale

1919 Pat O’Hara Wood/Rod Thomas

1920 Pat O’Hara Wood/Rod Thomas

1921 Stanley Eaton/Rhys Gemmel

1922 John Hawkes/Gerald Patterson

1923 Pat O’Hara Wood/Bert St John

1924 James Anderson/Norman Brookes

1925 Pat O’Hara Wood/Gerald Patterson

1926 John Hawkes/Gerald Patterson

1927 John Hawkes/Gerald Patterson

1928 Jean Borotra/Jacques Brugnon

1929 Jack Crawford/Harry Hopman

1930 Jack Crawford/Harry Hopman

1931 Charles Donohoe/Ray Dunlop

1932 Jack Crawford/Gar Moon

1933 Keith Gledhill/Ellsworth Vines

1934 Pat Hughes/Fred Parry

1935 Jack Crawford/Vivian McGrath

1936 Adrain Quist/Don Turnbull

1937 Adrain Quist/Don Turnbull

1938 John Bromwich/Adrian Quist

1939 John Bromwich/Adrian Quist

1940 John Bromwich/Adrian Quist

1941-1945 non disputato causa Seconda Guerra Mondiale

1946 John Bromwich/Adrian Quist

1947 John Bromwich/Adrian Quist

1948 John Bromwich/Adrian Quist

1949 John Bromwich/Adrian Quist

1950 John Bromwich/Adrian Quist

1951 Ken McGregor/Frank Sedgman

1952 Ken McGregor/Frank Sedgman

1953 Lew Hoad/Ken Rosewall

1954 Rex Hartwig/Mervyn Rose

1955 Vic Seixas/Tony Trabert

1956 Lew Hoad/Ken Rosewall

1957 Neale Fraser/Lew Hoad

1958 Ashley Cooper/Neale Fraser

1959 Rod Laver/Bob Mark

1960 Rod Laver/Bob Mark

1961 Rod Laver/Bob Mark

1962 Roy Emerson/Neale Frase

1963 Bob Hewitt/Fred Stolle

1964 Bob Hewitt/Fred Stolle

1965 John Newcombe/Tony Roche

1966 Roy Emerson/Fred Stolle

1967 John Newcombe/Tony Roche

1968 Dick Crealy/Allan Stone

1969 Roy Emerson/Rod Laver

1970 Robert Lutz/Stan Smith

1971 John Newcombe/Tony Roche

1972 Owen Davidson/Ken Rosewall

1973 Malcolm Anderson/John Newcombe

1974 Ross Case/Geoff Masters

1975 John Alexander/Phil Dent

1976 John Newcombe/Tony Roche

Gennaio 1977 Arthur Ashe/Tony Roche

Dicembre 1977 Ray Ruffels/Allan Stone

1978 Wojciech Fibak/Kim Warwick

1979 Peter McNamara/Paul McNamee

1980 Mark Edmondson/Kim Warwick

1981 Mark Edmondson/Kim Warwick

1982 John Alexander/John Fitzgerald

1983 Mark Edmondson/Paul McNamee

1984 Mark Edmondson/Sherwood Stewart

1985 Paul Annacone/Christo van Rensburg

1986 non disputato

1987 Stefan Edberg/Anders Jarryd

1988 Rick Leach/Jim Pugh

1989 Rick Leach/Jim Pugh

1990 Pieter Aldrich/Danie Visser

1991 Scott Davis/David Pate

1992 Tom Woodbridge/Mark Woodforde

1993 Danie Visser/Laurie Warder

1994 Jacco Eltingh/Paul Haarhuis

1995 Jared Palmer/Richey Reneberg

1996 Stefan Edberg/Petr Korda

1997 Tom Woodbridge/Mark Woodforde

1998 Jonas Biorkman/Jacco Eltingh

1999 Jonas Bjorkman/Patrick Rafter

2000 Ellis Ferreira/Rick Leach

2001 Jonas Bjorkman/Todd Woodbridge

2002 Mark Knowles/Daniel Nestor

2003 Michael Llodra/Fabrice Santoro

2004 Michael Llodra/Fabrice Santoro

2005 Wayne Black/Kevin Ullyett

2006 Bob Bryan/Mike Bryan

2007 Bob Bryan/Mike Bryan

2008 Jonhathan Erlich/Andy Ram

2009 Bob Bryan/Mike Bryan

2010 Bob Bryan/Mike Bryan

2011 Bob Bryan/Mike Bryan

2012 Leander Paes/Radek Stepanek

2013 Bob Bryan/Mike Bryan

2014 Lukasz Kubot/Robert Lindstedt

2015 Simone Bolelli/Flavio Fognini

2016 Jamie Murray/Bruno Soares

2017 Henri Kontinen/John Peers

2018 Oliver Marach/Matę Pavic

2019 Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut

2020 Rajeev Ram/Joe Salisbury

2021 Ivan Dodig/Filip Polasek

2022 Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios

2023 Ricky Hijikata/Jason Kubler

2024 Rohan Bopanna/Matthew Ebden

Fonte: Getty

Albo d’oro dell’Australian Open: doppio femminile

1922 Esna Boyd Robertson/Marjorie Mountain

1923 Esna Boyd Robertson/Sylvia Lance Harper

1924 Daphne Akhurst Cozens/Sylvia Lance Harper

1925 Daphne Akhurst Cozens/Sylvia Lance Harper

1926 Esna Boyd Robertson/Meryl O’Hara Wood

1927 Louise Bickerton/Meryl O’Hara Wood

1928 Daphne Akhurst Cozens/Esna Boyd Robertson

1929 Daphne Akhurst Cozens/Louise Bickerton

1930 Emily Hood/Margaret Molesworth

1931 Daphne Akhurst Cozens/Louise Bickerton

1932 Morjorie Cox Crawford/Coral McInnes Buttsworth

1933 Emily Hood/Margaret Molesworth

1934 Emily Hood/Margaret Molesworth

1935 Evelyn Dearman/Nancy Lyle

1936 Thelma Coyne Long/Nancye Lynne Bolton

1937 Thelma Coyne Long/Nancye Lynne Bolton

1938 Thelma Coyne Long/Nancye Lynne Bolton

1939 Thelma Coyne Long/Nancye Lynne Bolton

1940 Thelma Coyne Long/Nancye Lynne Bolton

1941-1945 non disputato causa Seconda Guerra Mondiale

1946 Mary Bevis Hawton/Joyce Fitch

1947 Thelma Coyne Long/Nancye Lynne Bolton

1948 Thelma Coyne Long/Nancye Lynne Bolton

1949 Thelma Coyne Long/Nancye Lynne Bolton

1950 Louise Borough/Doris Hart

1951 Thelma Coyne Long/Nancye Lynne Bolton

1952 Thelma Coyne Long/Nancye Lynne Bolton

1953 Maureen Connolly/ Julia Sampson

1954 Mary Bevis Hawton/Beryl Penrose

1955 Mary Bevis Hawton/Beryl Penrose

1956 Mary Bevis Hawton/Thelma Coyne Long

1957 Shirley Fry irvin/Althea Gibson

1958 Mary Bevis Hawton/Thelma Coyne Long

1959 Sandra Reynolds Price/Renee Schuurman Haygarth

1960 Maria Bueno/Christine Truman

1961 Mary Carter Reitano/Margaret Court Smith

1962 Robyn Ebbern/Margaret Smith Court

1963 Robyn Ebbern/Margaret Smith Court

1964 Judy Tegart Dalton/Lesley Turner Bowrey

1965 Margaret Court Smith/Lesley Turner Bowrey

1966 Carole Caldwell Graebner/Nancy Richey Gunter

1967 Judy Tegart Dalton/Lesley Turner Bowrey

1968 Karen Krantzcke/Kerry Ann Reid

1969 Margaret Court Smith/Judy Tegart Dalton

1970 Margaret Court Smith/Judy Tegart Dalton

1971 Evonne Goolagong/Margareth Court Smith

1972 Helen Gourlay Cawley/Kerry Harris

1973 Margareth Court Smith/Virginia Wade

1974 Evonne Goolagon/Peggy Michel

1975 Evonne Goolagon/Peggy Michel

1976 Evonne Goolagon/Helen Gourlay Cawley

Gennaio 1977 Dianne Fromholtz Balestrat/Helen Gourlay Cawley

Dicembre 1977 Kerry Melville Reid/Mona Schallau Guerrant e Evonne Goolagong/Helen Gourlay Cawley a pari merito

1978 Betsy Nagelsen/Renata Tomanova

1979 Judy Chaloner/Diane Evers

1980 Betsy Nagelsen/Martina Navratilova

1981 Kathy Jordan/Anne Smith

1982 Martina Navratilova/Pam Shriver

1983 Martina Navratilova/Pam Shriver

1984 Martina Navratilova/Pam Shriver

1985 Martina Navratilova/Pam Shriver

1986 non disputato

1987 Martina Navratilova/Pam Shriver

1988 Martina Navratilova/Pam Shriver

1989 Martina Navratilova/Pam Shriver

1990 Jana Novotna/Helena Sukova

1991 Patty Fendick/Mary Joe Fernandez

1992 Arantxa Sanchez Vicario/Helena Sukova

1993 Gigi Fernandez/Natasa Zvereva

1994 Gigi Fernandez/Natasa Zvereva

1995 Jana Novotna/Arantxa Sanchez Vicario

1996 Chanda Rubin/Arantxa Sanchez Vicario

1997 Martina Hingis/Natasa Zvereva

1998 Martina Hingis/Marina Lucic

1999 Martina Hingis/Anna Kurnikova

2000 Lisa Raymond/Rennae Stubbs

2001 Serena Williams/Venus Williams

2002 Martina Hingis/Anna Kurnikova

2003 Serena Williams/Venus Williams

2004 Virginia Ruano Pascual/Paola Suarez

2005 Svetlana Kuznecova/Alicia Molik

2006 Yan Zi/Zheng Jie

2007 Cara Black/Liezel Huber

2008 Al’ona Bondarenko/Kateryna Bondarenko

2009 Serena Williams/Venus Williams

2010 Serena Williams/Venus Williams

2011 Gisela Dulko/ Flavia Pennetta

2012 Svetlana Kuznecova/Vera Zvonreva

2013 Sara Errani/Roberta Vinci

2014 Sara Errani/Roberta Vinci

2015 Bethanie Mattek-Sands/Lucia Safarova

2016 Martina Hingis/Sania Mirza

2017 Bethanie Mattek-Sands/Lucia Safarova

2018 Timea Babos/Kristina Mladenovic

2019 Samantha Stosur/Zhang Shuai

2020 Timea Babos/Kristina Mladenovic

2021 Elise Mertens/Aryna Sabalenka

2022 Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova

2023 Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova

2024 Hsieh Su-wei/Elise Mertens

Fonte: Getty

I premi assegnati ai vincitori

Oltre agli importanti assegni, i vincitori dei singolari si portano a casa due importanti trofei, che differiscono da maschile a femminile. Gli uomini competono infatti per aggiudicarsi la Norman Brooks Challenge Cup – così chiamata in onore di Norma Brooks, tennista australiano di inizio ‘900 e primo vincitore non inglese a Wimbledon -, mentre le donne per alzare il Daphne Akhurst Memorial Cup, dedicato alla tennista australiana che conquistò 14 Australian Open tra il 1924 e il 1931 tra singolare, doppio e doppio misto.