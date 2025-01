Idee chiare per Schoolkate che continua a giocare a un livello altissimo. Jannik parte bene in risposta, ma il diritto in contropiede e una carezza a rete in back permettono al tennista australiano di ribaltare il parziale. Quindi Tristan trova un’altra accelerazione con il diritto, Sinner non ci sta e pareggia i conti, portando il terzo game ai vantaggi. In una situazione di equilibrio, l’azzurro sbaglia col passante (fuori di un niente) e l’atleta di Perth tiene il turno di battuta.