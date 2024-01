Santanchè: "Grande soddisfazione per l'Italia. Gli ho chiesto due o tre consigli sul tennis"

31-01-2024 19:29

Il campione altoatesino esce dall’Anfiteatro Flavio parlando con i ministri Sangiuliano e Santanchè dopo il set fotografico con la coppa. “Una soddisfazione enorme per una patita del tennis come me. Gli ho chiesto due o tre consigli sul tennis”. Così Daniela Santanchè.