Sinner, il comunicato del TAS sulla richiesta della Wada: i tempi sono un mistero e spunta un nuovo appello

Il Tribunale Arbitrale Sportivo di Losanna ha pubblicato un comunicato sulla vicenda che riguarda Jannik Sinner: rimangono i dubbi sui tempi e c’è possibilità di presentare un ulteriore appello

Il caso doping che riguarda Jannik Sinner potrebbe protrarsi ancora a lungo prima di veder scritta la parola fine. Il b ha infatti pubblicato un comunicato nel quale spiega quale sarà il procedimento che verrà tenuto ma non rivela però con certezza quali sono i tempi nei quali aspettarsi una decisione.

Il comunicato del TAS di Losanna

Un comunicato “tecnico” quello pubblicato dal TAS di Losanna che spiega di aver registrato l’appello presentato dalla Wada nei confronti di Jannik Sinner ma anche dell’ITIA (il Tribunale indipendente del mondo del tennis che ha emesso la sentenza in prima istanza) e nei confronti della ITF. Così come già annunciato dalla stessa Wada la richiesta nei confronti del tribunale di Losanna è quella di imporre una sanzione che va da uno a due anni, e la conferma della squalifica di tutti i risultati sportivi ottenuti da Jannik Sinner nel corso del torneo di Indian Wells.

Il procedimento di fronte al TAS

Il comunicato spiega anche quali saranno i passi che verranno presi per il processo: “Le due parti si scambieranno delle presentazioni scritte e verrà formata “una giuria di arbitri” che prenderanno in esame la questione“. Una volta costituito il panel, quest’ultimo fornirà le direzioni procedura per la fase successiva che dovrebbe includere anche un’udienza. Dopo l’udienza arriverà la decisione con la pubblicazione di un “Arbitral Award” che contiene la decisione stessa e le motivazioni. Nel comunicato però viene chiaramente specificato che in questa fase non è possibile specificare quali saranno i tempi di questo intero procedimento. La decisone del TAS sarà definitiva ma entrambi le parti potranno presentare un nuovo appello entro 30 giorni al Tribunale Federale Svizzero.

TAS: quali sono gli scenari

Il comunicato del TAS aggiunge poco rispetto a quello che già si sapeva dalla vicenda che riguarda Jannik Sinner. Il problema principale è quello legato ai tempi dell’intero procedimento, prima della decisione finale potranno passare molti mesi e a questo punto sembra molto probabile che la decisione possa arrivare a stagione già conclusa e magari anche a ridosso degli Australian Open, il numero 1 al mondo potrebbe essere costretto a giocare ancora a lungo con questa spada di Damocle sulla testa. Inoltre ancora una volta viene chiarita la richiesta della Wada che chiede la squalifica di Sinner ma non su base retroattiva e quindi senza mettere a repentaglio i punti e i successi conquistati in questa stagione. L’ultimo passaggio chiave è quello della possibilità di presentare (per entrambe le parti coinvolte) un nuovo appello che potrebbe allungare ancora di più i tempi.