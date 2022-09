Sinner: "La stagione poteva andare meglio, ma anche peggio"

19-09-2022 08:13

Jannik Sinner dopo il ko in Coppa Davis contro Mikael Ymer ha espresso le sue sensazioni: “Il nostro obiettivo principale era qualificarci per Malaga. Siamo primi grazie a Matteo, come squadra siamo contenti di esserci. Oggi a me non è andata bene ma ci ho provato fino all’ultimo”.

La mancanza di motivazioni ha pesato: “Quando vado in campo, provo a fare del mio meglio sempre e penso comunque solo a vincere. Per quanto riguarda la Davis, era la partita meno importante da un certo punto di vista che ho giocato. Oggi ero stanco mentalmente e fisicamente. Mikael è un amico, è un ottimo giocatore, penso che abbia ottime qualità, gli auguro di esprimere un tennis di questo stesso livello nei prossimi tornei”.

Un bilancio della sua stagione: “Stiamo cambiando tante cose, servizio e slice ad esempio, e qualche volta sbaglio la scelta di quando fare certi colpi. Finora questa stagione poteva andare meglio ma anche molto peggio, ho fatto quarti in tutti gli Slam, ho perso con match point a Cincinnati e allo Us Open. Fisicamente stiamo lavorando tantissimo, adesso sarà importante riprendersi mentalmente perché davanti ci sono ancora tornei importanti”.