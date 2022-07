Sinner, parla Cahill: "Percorso di crescita non deve essere forzato"

09-07-2022 12:32

Darren Cahill, lo ha detto ufficialmente in un’intervista rilasciata a Corriere della Sera, fa parte dello staff di Jannik Sinner. Superato il periodo di rodaggio dopo Wimbedon ora i due, insieme a Simone Vagnozzi, possono iniziare a lavorare.

Il supercoach ha parlato a Sky Sport. Sui miglioramenti dell’altoatesino ha detto: “Jannik ha lavorato tanto negli ultimi mesi con Simone (Vagnozzi ndr) ed è per questo motivo che ha giocato bene a Wimbledon. Assieme hanno fatto davvero tanto e so che c’è un percorso di crescita condiviso che mi pare proprio avere funzionato. Sinner si è mosso meglio in campo, è evidente. L’erba è una superficie complicata, sulla quale è necessario avere fiducia in sé stessi. Senza di essa non puoi arrivare in fondo ad un torneo simile (Wimbledon, ndr)”.

E sul futuro: “Penso che l’errore più grosso sarebbe forzare un percorso di crescita lungo sei mesi in soli due. In questo modo si rovina la tenuta fisica dell’atleta. Lui invece ha ancora una strada importante da compiere da questo punto di vista, ma è ancora giovane e ha tutto il tempo del mondo. Penso, tra le altre cose, che Sinner sia cresciuto ancora negli ultimi mesi. Ricordo un paio di anni fa che ero di fianco a lui e, più o meno, era alla mia altezza. Ora, invece, è più alto di me, sintomo che il suo corpo stia ancora cambiando e, per questo, bisogna costruire la sua resistenza fisica senza fretta. Quando sarà formato potrà davvero battagliare contro tutti i più grandi giocatori del mondo”