Sinner-Paul oggi ottavo di finale Us Open 2024, quando gioca: orario, dove vederlo in tv e streaming, i precedenti

Tutto quel che c'è da sapere sulla sfida più attesa della giornata di oggi per i tifosi italiani e non solo: match in notturna per chi segue il numero 1

Stanotte è la notte di Jannik Sinner. Non un semplice gioco di parole ma l’esplicita conferma che in questa fase, nonostante le questioni sollevate all’indomani dell’annuncio della decisione di scagionare il numero 1 del ranking dalle accuse, si può allungare sui diretti avversari – ovvero Nole Djokovic e Carlos Alcaraz – e confermarsi il più in forma del circuito.

Agli Us Open Sinner è chiamato alla sfida proibitiva, per l’orario, contro Tommy Paul, match valido per gli ottavi di finale.

Sinner contro Paul, sfida in notturna oggi

Quando è prevista la partita? Secondo quanto diffuso dal programma Sinner giocherà contro lo statunitense Paul – idolo di Flushing Meadows – alle ore 2:30 del mattino (appuntamento da veri appassionati di tennis e di Jannik) sul campo Arthur Ashe e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Supertennis e Sky che sta seguendo live il torneo del Grande Slam.

Chi non vorrà o potrà seguire in diretta tv l’evento più atteso, dopo l’uscita di scena di Djokovic e Alcaraz, potrà guardare il match che si disputerà martedì mattina a partire dalle 2:30 circa anche in streaming sul sito di Supertennis e Now, inoltre chi avesse scaricato le app Supertennix e SkyGo potrà accedere a godersi la sfida.

L’orario del match

Sempre che gli incontri precedenti non facciano slittare le lancette in avanti. Il rischio, concreto, che possano concludersi oltre l’orario previsto è elevato e di conseguenza l’orario di inizio sarebbe posticipato oltre le 2:30 del mattino, ora italiana.

Ricapitolando, dunque, l’incontro più atteso per i sostenitori italiani di Sinner e non solo è previsto attorno alle 2:30 del mattino, nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 settembre, e andrà in onda live e in streaming:

Ottavo: Sinner-Paul

Data: 2-3 settembre

Orario: 2:30 circa

Diretta tv: Supertennis e Sky

Streaming: Now, SkyGO e Supertennisx

Rammentiamo che, superato lo scoglio degli ottavi, il vincente se la dovrà vedere contro uno tra Medvedev e Borges, con il primo favorito stando ai precedenti.

I precedenti tra Sinner e Paul

Jannik Sinner e Tommy Paul si sono già affrontati tre volte in carriera, con un bilancio che parla a favore del campione altoatesino.

Il tennista italiano è in vantaggio 2-1 su quello americano: le vittorie sono arrivate nel 2022 a Madrid, e nel 2023 in Canada. Paul si è imposto sull’erba di Eastbourne. Sarà il secondo incrocio sul cemento.