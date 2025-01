Australian Open, Sinner da record con Federer e Djokovic ma Bertolucci lancia un monito sul caso Kyrgios

Per il numero 1 del ranking mondiale arriva la 15esima vittoria consecutiva sul “cemento slam” diventando il quarto della storia a centrare questo traguardo. Bertolucci esalta la prova contro Jarry

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Chi ben comincia…Entusiasmo da contenere in casa Italia dopo il successo all’esordio di Jannik Sinner. Non era un match semplice quello contro il cileno Nicolas Jarry, un debutto complicato per la stagione e per gli Australian Open che però l’azzurro ha saputo risolvere a modo suo riuscendo ad alzare il livello nei momenti chiave e mettendo a segno un altro record per la sua carriera.

L’ennesimo record di Sinner

La vittoria contro Nicolas Jarry segna l’ennesimo record di Jannik Sinner, un libro di traguardi che si aggiorna praticamente a ogni partita e a ogni torneo da parte del tennista azzurro. L’altoatesino diventa il quarto della storia a vincere 15 partite consecutive sul cemento nel corso di tornei del grande Slam dal 2000. Insieme a lui una compagnia d’eccezione che vede la presenza di Andre Agassi, Roger Federer e Novak Djokovic. Jannik è reduce dai 7 successi conquistati a Melbourne lo scorso anno e ad altre 7 vittorie nell’ultimo US Open.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bertolucci analizza il match

Non sarà la voce di questi Australian Open, ma Paolo Bertolucci rappresenta sempre un punto di riferimento per tutti gli appassionati di tennis italiani. Il suo “non c’è trippa per gatti” dopo ogni vittoria di Jannik Sinner è diventato un tormentone soprattutto nel corso delle ATP Finals e poi anche in Coppa Davis. Nonostante il suo stravedere per l’azzurro, la sua analisi dopo la partita con Jarry è molto lucida: “Perfetta gestione della partita e primo insidioso ostacolo superato”, commenta dopo il successo in tre set e non senza qualche sofferenza contro il tennista cileno.

Il monito ai tifosi di Jannik

Nel corso delle ultime settimane Paolo Bertolucci ha cercato di essere la voce della ragione riguardo quello che sta succedendo fuori dal campo. I continui attacchi di Nick Kyrgios a Jannik Sinner, in relazione al caso doping che verrà discusso il prossimo aprile, hanno fatto infuriare i tifosi dell’azzurro che sulla vicenda hanno invocato anche l’intervento ufficiale da parte della ATP. Ma anche nelle ultime ore l’ex capitano di Davis invita tutti alla calma: “Non capisco l’interesse che provaste nel giudicare le parole dei colleghi di Jannik Sinner. Tifate per lui e state sereni. Siete in ottime mani”.