Sinner, vincere il Roland Garros ti rende ricco oltre che n°1 ATP: superati i 50 milioni di montepremi a Parigi

Nuovo montepremi da record per il Roland Garros, che per la prima volta supera il tetto dei 50 milioni. Cresce anche l'assegno che si porterebbe a casa Jannik Sinner in caso di vittoria finale

Pubblicato: 20-05-2024 21:39